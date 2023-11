“The Boys”, la serie tv della DC è più avanti dell’MCU e sta vivendo un grande periodo di successo. I fan dei supereroi infatti non solo possono godere dello spettacolo di Amazon ma possono vedere anche i nuovi episodi di Gen V e Loki.

Entrambi gli spettacoli stanno ottenendo ottime recensioni raccontando storie fantastiche e strane che i fan amano. L’MCU e The Boys sono diventati i due principali colossi del genere dei supereroi al giorno d’oggi anche se non potrebbero essere più distanti nel tipo di storie che raccontano e, anche quando ne raccontano di simili, nel modo in cui le raccontano.

Una delle cose che le persone menzionano di solito quando parlano del motivo per cui gli piace “The Boys” è il modo in cui questo particolare universo riesce a portare questioni e problemi del mondo reale nella propria narrativa.

Molti altri franchise hanno cercato di affrontare questi argomenti in film e serie, in particolare Marvel, ma non riescono a creare lo stesso impatto e le stesse ripercussioni di The Boys.

“The Boys” più avanti dell’MCU: ha più libertà essendo un franchise relativamente nuovo

C’è molta pressione quando si adattano decenni di materiale ampiamente conosciuto dai fumetti e dai personaggi amati in film o serie televisive, ma “The Boys” non ha nulla di tutto ciò al giorno d’oggi. Rispetto alla Marvel, i fumetti di The Boys sono relativamente nuovi, essendo in circolazione dal 2006.

“The Boys” è conosciuto principalmente per la sua serie di punta su Prime Video, così come per le sue due serie spin-off, The Boys Presents . : Diabolico e Gen V.

Questi spettacoli possono avere una libertà creativa ancora maggiore rispetto ai fumetti perché non sono necessariamente limitati alle trame originali e possono avere successo alle loro condizioni.

“The Boys” incorpora elementi del mondo reale nella sua storia

La premessa principale di “The Boys” sia nei fumetti che nella serie TV è: e se i supereroi fossero reali? La risposta è che vivrebbero nel nostro stesso mondo, guardando le stesse notizie e avendo i loro pensieri influenzati in modo simile dalle cose di tutti i giorni. Sarebbero celebrità che esprimono le loro menti contorte in pubblico, gareggiando per l’attenzione e l’adorazione del pubblico come qualcosa che gli è dovuto per il loro servizio, che non vedrebbero come una responsabilità.

È così che dovrebbe funzionare la satira perché questa domanda è già stata posta innumerevoli volte nel genere dei supereroi, sia nei fumetti che sullo schermo.

Lo scopo di “The Boys” è quello di prendere tutte le idee dietro i supereroi e mostrarci come apparirebbero allo specchio. La Marvel non può farlo perché non è una satira, sono loro che creano gli ideali.

L’MCU non riesce ad affrontare problemi reali

La Marvel ha sempre fatto un lavoro migliore nell’affrontare le questioni del mondo reale nei fumetti rispetto ai film e alle serie TV. L’MCU è ancora un mondo di fumetti idealistico, il che significa che ci mostra come dovrebbero essere le cose, non come sono.

C’è ancora un’altra questione che costituisce un ostacolo per l’MCU quando si tratta di affrontare i problemi del mondo reale: la posta in gioco. La Marvel ha diversi pianeti e regni diversi in cui si svolge l’azione, e tutti questi inevitabilmente devono riunirsi alla fine per combattere una minaccia comune. Lo ha fatto nella Infinity Saga con Thanos, lo sta facendo ora nella Multiverse Saga con Kang e lo farà di nuovo.

E tu cosa ne pensi di “The Boys” che è più avanti dell’MCU? Lascia un commento!