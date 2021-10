The Last Duel è ambientato nel XIV secolo, durante la Guerra dei cent’anni, e racconta una storia vera, quella dell’ultimo “duello di Dio” combattuto in Francia sotto il regno di Carlo VI. Dopo essere tornato dalla guerra, il cavaliere Jean de Carrouges, interpretato da Matt Damon, a quanto pare un valoroso combattente sul campo di battaglia, scopre che sua moglie Marguerite, interpretata dall’attrice Jodie Comer (Star Wars: L’ascesa di Skywalker, The White Princess, Free Guy – Eroe per gioco) è stata violentata dallo scudiero e suo amico Jacques Le Gris, che nel film ha il volto di Adam Driver (Hungry Hearts, Star Wars: Gli ultimi Jedi, L’uomo che uccise Don Chisciotte), noto per la sua grande scaltrezza e per la sua arte oratoria.

Marguerite, seppure molto provata dalla bruttissima vicenda di cui è stata vittima, decide coraggiosamente di portare a processo Jacques e di denunciare quanto le accaduto, ma come era abbastanza prevedibile accadesse, non viene creduta. Essendo al tempo la testimonianza della donna troppo debole, perché priva di ogni posizione giuridica senza la presenza del marito, la vittima dello stupro viene accusata di dire falsità.



È così che Jean per difendere l’onore di sua moglie decide di ricorrere al codice cavalleresco e sfidare a duello Jacques, seguendo il principio del “Deus Vult”, ovvero il sopravvissuto per volontà divina avrebbe vinto la contesa. Solo uno tra i due potrà quindi sopravvivere a quello che è stato l’ultimo duello giudiziario nella storia francese e uno dei più estenuanti. Un film molto impegnativo, quindi, al quale prenderà parte anche Ben Affleck nel ruolo del conte Pierre d’Alençon.

Il conte, realmente esistito, divenne cavaliere nel 1350, fu uno degli ostaggi inviati in Inghilterra nel 1360 in cambio di re Giovanni II, suo cugino, che era stato fatto prigioniero alla battaglia di Poitiers del 1356. Pietro tornerà in Francia solo nel 1370. Stette sotto gli ordini di Giovanni di Berry, figlio del re, e combatté in Aquitania con il fratello Roberto contro gli inglesi. Presero Limoges, ma fallirono ad Usson nel 1371. Combatté poi in Bretagna con Bertrand du Guesclin, e fu ferito assaltando Hennebont. Nel 1388 accompagnò re Carlo VI in una spedizione contro Guglielmo VI, duca di Gueldre e Juliers.

Il film, molto ricco e denso di avvenimenti, è basato sul libro The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France dello scrittore statunitense Eric Jager (The Book of the Heart, The Tempter’s Voice: Language and the Fall in Medieval Literature. Durerà 152 minuti, sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia.