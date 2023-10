Tiziano Ferro è tornato a parlare del suo divorzio alla vigilia dell’uscita del suo primo romanzo.

Il cantante, come detto da lui, sognava “uno scenario diverso” per questa settimana, che anticipa la pubblicazione di “La felicità al principio” edito da Mondadori.

Giorni fa però il cantante ha annunciato su Instagram il suo divorzio dal marito Victor Allen, manager di marketing, con cui ha condiviso sette anni di relazione di cui quattro di matrimonio, oltre che la paternità dei loro due figli, Margherita, di due anni, e Andres, di uno e mezzo.

Sempre con un posto su Instagram Tiziano ha scritto:

“La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti”.

Tiziano Ferro divorzio: al primo posto il benessere dei figli

Tiziano Ferro, infatti, è al momento in California, nella sua casa di Los Angeles, e non verrà in Italia a promuovere il libro, per stare con i suoi bambini. In un’intervista ha poi spiegato che quando ha annunciato l’annullamento del suo tour promozionale ha di fatto “scatenato gli odiatori seriali e ha dato pane ai cretini”.

Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso, infatti avendo un divorzio in corso, l cantante non può lasciare lo Stato della California con i suoi figli. “Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”, ha concluso Ferro.

I suoi figli sono infatti la priorità, decidendo di divorziare ha scelto di tutelarli: “C’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il “bene dei figli”, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini”.

Margherita e Andres continuano ad essere bimbi felici:

“In questi giorni sono in fissa con Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Colpa mia eh… Ancora ieri, ho rilanciato quel video per mezz’ora mentre loro ballavano, cantavano, saltavano. Li ho guardati e mi sono commosso: ho pensato che il mio atto di fede nel fatto che la mancanza di conflitto produce felicità sta funzionando. Metterlo in pratica è faticoso perché non è quello che ho visto fare nella vita, mi sono buttato alla cieca a fare una cosa che non conosco, ma mi sono fidato dei dottori. Io e Victor ci siamo rivolti a degli specialisti affinché ci aiutassero coi bambini e la prima e unica cosa che ci hanno detto è stata: teneteli lontani dai conflitti”.

