Tommaso Paradiso è un cantante di Roma classe 1983. E’ diventato famoso per essere stato il frontman dei Thegiornalisti fino al 2019 quando, a settembre, ha deciso di abbandonare i suoi colleghi ed intraprendere la carriera da solista.

Una scelta azzeccata perché ha dimostrato di avere talento con brani come Non avere paura, I nostri anni, Ma lo vuoi capire?, Ricordami, Magari no fino a La stagione del cancro e del leone e Tutte le notti. Insieme ai Thegiornalisti, Tommaso ci ha tenuto compagnia diverse estati facendoci ballare e divertire sulle note di tormentoni come Riccione, Maradona Y Pelé, ma soprattutto della loro Felicità Put*ana con il famoso ritornello “Ti mando un vocale di dieci minuti soltanto per dirti quanto sono felice” che tutti hanno canticchiato almeno una volta nella vita. Ed oggi Tommaso Paradiso è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Amore Indiano che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta Tommaso non sarà da solo bensì duetterà con i Baustelle. Il brano è stato scritto da Tommaso Paradiso e da Francesco Bianconi, mentre è stato prodotto da Matteo Cantaluppi. Paradiso ed i Baustelle si sono incontrati, per la prima volta, in un modo singolare, ovvero in stazione con Francesco Bianconi della band che racconta:

“Eravamo soli, due solitudini sullo stesso treno, lui si è avvicinato a parlarmi ed era la persona insieme più timida e più coraggiosa e spontanea che mi si fosse mai presentata. Ho visto un po’ di me in lui, la mia parte schiva ed anche quella appassionata. Abbiamo fatto mezzo viaggio insieme, poi ci siamo iniziati ad incontrare per scrivere canzoni”.

Il cantante Tommaso Paradiso

Il significato di Amore Indiano

Amore Indiano, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso e dei Baustelle, è la tipica ballad estiva che ci racconta di un sentimento che vive in bilico tra momenti di pura felicità, ma anche di un futuro incerto con la tipica malinconia degli addii estivi. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale che è stato girato all’Idroscalo, quello che per i milanesi è il loro mare, durante un’estate anni ’70. Protagonisti due giovani innamorati che vivono momenti importanti della loro relazione durante la tipica estate italiana. Possiamo affermare come Amore Indiano sia la prima testimonianza di un incontro tra due melodie che sembravano essere distanti ed invece non lo sono. Parole che toccano le corde dell’anima e fanno emozionare come quando cantano “Essere soli in questa vita adesso, mettiti al riparo, quando il cielo è nero scrivimi un messaggio, se la notte è scura, se hai paura”.

Nel frattempo, Tommaso Paradiso ha da poco annunciato il suo Tommy 2023 tour che lo porterà in giro per l’Italia in diversi palazzetti. Bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, però, perché l’appuntamento è per questo autunno. Data iniziale il 16 novembre al Palazzo dello Sport di Roma per poi concludersi il 6 dicembre al Pala Alpitour di Torino con, in mezzo, città come Napoli, Bari, Padova, Assago e Catania.

