Dopo giorni di attesa, Elodie ha pubblicato il suo nuovo brano, intitolato “Tribale” e candidato a diventare tormentone dell’estate 2022.

Il singolo è prodotto da Itaca e scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre e dalla stessa Elodie.

“Tribale”, segue i successi di “Bagno a mezzanotte”, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana radiofonica per quattro settimane ed è diventata il sesto singolo consecutivo dell’artista a raggiungere la prima posizione in radio e “Vertigine”, disco di platino, che ha ottenuto 30 milioni di stream totali.

Il singolo è stato lanciato da Elodie su Instagram con uno scatto in cui indossa un perizoma metallico dall’effetto tattoo tribale, molto in stile anni 2000, firmato dallo stilista AndreAdamo, mentre il gioiello è stato realizzato dal brand Zero Three Seventeen.

In un’altra serie di scatti postati dalla cantate, che hanno anticipato l’uscita del brano, Elodie ha invece sfoggiato un look in latex firmato Savage X Fenty, il brand di lingerie di Rihanna.

La cantante dà così il via alla sua estate ricca di ritmo e solarità, con questo nuovo brano che profuma di tormentone e un video che la vede ballare in modo selvaggio in una giungla urbana che sicuramente ispirerà balli di gruppo in spiaggia e sui social.

Il significato di Tribale di Elodie

Tribale sembra puntare molto sull’immaginario super sensuale esibito dalla cantante nel video del singolo.

Questa hit estiva vorrebbe improntarsi sul divertimento e l’allegria ma veniamo catapultati in un mondo che ha il sapore di un amore finito, anche con qualche rimpianto da parte della protagonista.

Infatti si ripensa a un’importante storia d’amore a quello che c’è stato e a cosa hanno vissuto prima che l’amore finisse. La cantante si chiede anche cosa le resti del suo amato e la risposta si nasconde forse proprio in un segno tribale.

Il testo di Tribale di Elodie

Sai che non mi piace

mai guardarmi dentro

e ogni volta che ci provo

è un pugno nello specchio

Amarsi e odiarsi è uguale

quanto vale un sentimento

forse è stato tempo perso

un petalo di rosa nel deserto

Senti

quando scivola

lentamente

sulla pelle una lacrima

senti

questa musica

dimmi per l’ultima volta

che cosa

Mi resta di te

Mi resta di te

un riflesso di mare

un segno tribale

Mi resta di te

anche senza di te

L’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

E vorrei che fossi qui ogni tanto

anche se ti ho detto mai

mai più

e non vorrei lasciarti qui di ghiaccio

ora che l’asfalto brucia

e non ho più una scusa

Senti

quando scivola

lentamente

sulla pelle una lacrima

senti

questa musica

dimmi per l’ultima volta

che cosa

Mi resta di te

Mi resta di te

un riflesso di mare

un segno tribale

Mi resta di te

anche senza di te

L’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

Tutto ciò che provo è

un letale naufragare

passa un’altra notte e

non so cosa

mi resta

Mi resta di te

Mi resta di te

un riflesso di mare

un segno tribale

Mi resta di te

anche senza di te

L’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

tribale

tribale

l’istinto naturale

di venirti a cercare

tribale

Avete già ascoltato “Tribale” di Elodie? Cosa ne pensate? Lasciate un commento!