Troll è un film di produzione norvegese che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre dello scorso anno. Dalla durata di 1 ora e 43 minuti, è stato in grado di attirare fin da subito l’attenzione dei telespettatori poiché si tratta di qualcosa di nuovo nel suo genere e non delle solite trame banali.

Il film, infatti, è ambientato durante un’esplosione sulle montagne norvegesi che risveglia un antico troll che vuole dirigersi verso la capitale, Oslo. I funzionari pubblici decidono di assoldare una paleontologa molto coraggiosa che, con l’aiuto di una scienziata, cercherà di scongiurare una catastrofe e di fermare il troll. È stato un grande successo che lo ha portato ad essere il film in lingua non inglese più visto sulla piattaforma di streaming raggiungendo le 103.000.000 di visualizzazioni in soli 91 giorni ed entrando nella top 10 dei film più visti in 93 paesi ottenendo la medaglia d’ora in Norvegia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Neanche il colosso di streaming si aspettava un successo così grande e, per questo motivo, ha deciso di non deludere il pubblico e, dopo mesi di rumors, è arrivata la conferma: il monster movie norvegese avrà il suo sequel.

I protagonisti di Troll

A darne la notizia è stato Variety che ci rivela come il team creativo che si è occupato del primo capitolo insieme al regista Roar Uthaug ed allo sceneggiatore Espen Aukan sono pronti per tornare al lavoro. Inutile dirlo, la notizia è stata accolta con entusiasmo da tutti i fan del film che non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà loro il sequel. Al momento, però, non ci è dato sapere se ritroveremo i personaggi del primo film anche nel sequel, ma Variety ci rivela che:

“Ruoterà ancora una volta su un personaggio di una fiaba norvegese e sarà interpretato, diretto e prodotto da norvegesi”.

Le riprese del sequel di Troll inizieranno il prossimo anno e questo ci fa pensare che arriverà sul piccolo schermo entro la fine del 2024 o, al più tardi, ad inizio 2025. Una cosa è certa: non dovranno far passare troppo tempo, in questo modo potranno mantenere alta l’attenzione dei telespettatori che non vedono l’ora di scoprirne di più. E Netflix è al lavoro per poter rendere i suoi abbonati sempre più felici.

E tu hai già visto Troll? Cosa ti aspetti dal sequel in arrivo su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!