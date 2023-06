Olivia Rodrigo, ha pubblicato oggi, Venerdì 30 Giugno, il suo nuovo inedito, “Vampire”. Disponibile subito su tutte le piattaforme digitali, il singolo sarà in rotazione radiofonica da venerdì 7 Luglio. Il singolo arriva accompagnato da un videoclip diretto dalla regista Petra Collins, già dietro i video dei brani “Brutal” e “Good 4 u”.

Prodotto e co-scritto dal fidato collaboratore Daniel Nigro, “Vampire” segna un’evoluzione rispetto all’essenzialità di una hit come “Drivers licence”.

“Ero arrabbiata per una certa situazione e sono andata in studio da sola. Mi sono seduta al pianoforte e gli accordi, le melodie e il testo sono usciti fuori da soli. Quasi come fosse un’esperienza extra-corporea”, racconta Olivia Rodrigo.

“In un primo momento pensavo che la canzone sarebbe stata una ballad al pianoforte. Ma quando Dan e io abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo deciso di contrapporre le parole al ritmo incessante della batteria, cambiando il tempo del brano. Ora è più una canzone che parla di un amore finito su cui però si può ballare”.

Il significato di “Vampire” di Olivia Rodrigo

Il brano inizia con note di pianoforte e un’atmosfera solenne che poi si evolve in un ritmo pulsante. Nella canzone Olivia descrive la relazione con un ragazzo e di come lui si è approfittato di lei, dicendo bugie e usandola per i suoi interessi. Nel brano usa la metafora del vampiro che ha bevuto il suo sangue ed ha lasciato il segno.

Come detto dalla stessa cantante “Vampire” è un brano sul sentirsi confusi e feriti.

La traduzione di “Vampire” di Oliva Rodrigo

Odio darti la soddisfazione di chiederti come stai

Come si sta nel castello che hai costruito fingendo di tenere alle persone?

quello che volevi

guardati, il ragazzo figo, ce l’hai fatta

Vedo i party ed i diamanti quando chiudo gli occhi

Sei mesi di tortura che tu hai venduto come paradiso proibito

Ti ho amato davvero

Bisogna ridere di questa stupidità

perché abbia fatto grandi errori

ma hai fatto il modo che il peggiore venisse visto bene

Avrei dovuto sapere che era strano

esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

ma mi hai fatto apparire così ingenua

il modo in cui mi hai venduto per le parti

mentre profondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, famefucker (che cerca la fama ad ogni costo, ndr)

mi hai prosciugato come un bravo vampiro

E ogni ragazza con cui ho parlato che tu eri cattivo, cattive notizie

Hai detto che erano pazze, Dio, odio il modo in cui ho detto anche io che erano pazze

Sei così convincente

Come riesci a mentire senza batter d”occhio?

(Come menti? Come menti? Come menti?)

Oh, che what a affascinante, paralizzante, incasinata piccola cotta

Cerco di capire come fai e Dio sa che non ci riuscirò mai

hai cercato me e non lei

perché le ragazze della tua età hanno capito

perché abbia fatto grandi errori

ma hai fatto il modo che il peggiore venisse visto bene

Avrei dovuto sapere che era strano

esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

ma mi hai fatto apparire così ingenua

il modo in cui mi hai venduto per le parti

mentre profondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, famefucker (che cerca la fama ad ogni costo, ndr)

mi hai prosciugato come un bravo vampiro

(Ah)

Hai detto che era vero amore, ma non sarebbe stato difficile?

Non puoi amare nessuno perché significherebbe che dovresti avere un cuore

Ho cerato di aiutarti, ora so che non posso

perché tu pensi il tipo di cose che non capirò mai

perché abbia fatto grandi errori

ma hai fatto il modo che il peggiore venisse visto bene

Avrei dovuto sapere che era strano

esci solo di notte

Pensavo di essere intelligente

ma mi hai fatto apparire così ingenua

il modo in cui mi hai venduto per le parti

mentre profondavi i denti dentro di me, oh

Succhiasangue, famefucker (che cerca la fama ad ogni costo, ndr)

mi hai prosciugato come un bravo vampiro

