Virgin River è una serie tv statunitense creata da Sue Tenney e che ha fatto il suo debutto su Netflix con all’attivo quattro stagioni per un totale di 42 episodi. Una serie tv in grado di appassionare il pubblico e che segue, appunto, la storia di Mel Monroe che si trasferisce a Virgin River, sperduto paesino della California, per ricominciare da zero dopo una vita piena di dolorosi ricordi. Tuttavia scopre che vivere a Virgin River non è facile come pensava e che, prima di qualsiasi altra cosa, deve imparare a guarire se stessa prima di poter trovare la serenità nella vita privata e professionale. Alla fine della quarta stagione scopriamo che il bambino che Mel porta in grembo è figlio di Jack e non frutto della fecondazione in vitro con il defunto marito. Ma le novità non finiscono qui: con un colpo di scena, infatti, viene rivelato anche che i gemelli di Charmaine in realtà non sono i figli di Jack.

La quinta stagione di Virgin River ha fatto il suo debutto proprio oggi su Netflix con la prima parte composta da dieci episodi, mentre poi ne arriveranno altri due conclusivi attesi per il 30 novembre. La serie tv è appena uscita ed è già stata in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Infatti, è una delle poche serie che, nonostante vada avanti con diversi capitoli, è sempre in grado di incuriosire il pubblico. E come ogni volta che escono nuovi episodi (in questo caso dobbiamo aspettare novembre per gli ultimi due episodi), sorge sempre spontanea una domanda: gli episodi che abbiamo appena visto coincideranno con il capitolo conclusivo oppure si andrà avanti? Nel caso di Virgin River ci sono notizie positive per i fan perché la serie tv, infatti, andrà avanti e ci sarà anche una sesta stagione. D’altronde non potrebbe essere altrimenti perché Netflix ha deciso di puntare sui titoli in catalogo che hanno maggiore riscontro nel pubblico e, senza ombra di dubbio, Virgin River è uno dei più grandi successi della piattaforma di streaming da sempre.

I protagonisti di Virgin River

È sufficiente pensare che la quarta stagione, in soli 28 giorni, ha ottenuto ben 227 milioni di ore di visualizzazioni e per due settimane è stata al primo posto nella top 10 globale. Ovviamente nella sesta stagione di Virgin River troveremo ancora Alexandra Breckenridge nei panni di Mel e Martin Henderson in quelli di Jack Sheridan. A dir la verità, il rinnovo non è stata una vera e propria sorpresa, dal momento che Jinny Howe (responsabile del settore dramma e sviluppo di Netflix) ha lasciato intendere che la storia sarebbe continuata oltre la quinta stagione. Queste le sue parole durante un’intervista con Deadline:

“Penso che vedremo sicuramente una longevità nella serie tv. Finché il pubblico lo chiede e si presenta l’occasione noi abbiamo ancora molto da offrire oltre la quinta stagione”.

Ovviamente la riprese della sesta stagione di Virgin River non sono ancora iniziate ed i tempi sono rallentati a causa dello sciopero che sta coinvolgendo il mondo degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood. Presumibilmente si ritroveranno sul set entro la fine dell’anno per poi dare spazio ai tempi necessari per le riprese e per la post produzione. Se tutto va per il meglio, per la metà del 2024 Virgin River 6 dovrebbe fare il suo debutto sul piccolo schermo in modo tale da mantenere viva l’attenzione dei telespettatori e per non farli aspettare a lungo. Ed ovviamente i fan non vedono l’ora!

E tu sei un fan di Virgin River? Hai già avuto modo di vedere i primi episodi della quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!