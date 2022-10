È uscito oggi 21 Ottobre su tutte le piattaforme di streaming e negli online store, “Vuoto Dentro”, il brano nato dalla collaborazione tra Sick Luke, Bresh e Mara Sattei. Il pezzo è prodotto dall’etichetta Carosello Records e distribuito da Virgin/Universal ed è il primo inedito pubblicato dal producer dopo il successo del suo primo disco X2.

La canzone, in base a quanto dichiarato da Sick Luke, è un pezzo in cui ascolteremo una produzione fatta soprattutto di chitarre, sintetizzatori e batterie semi-trap e che proseguirà, dunque, il percorso già intrapreso con X2 (già proclamato 5° album più venduto del primo semestre di quest’anno).

Sick Luke in questo periodo ha collezionato svariate certificazioni e riconoscimenti, il suo ultimo album è disco di platino così come il brano “Solite pare” mentre i pezzi “Dream team”, “Falena” e “La Strega del frutteto” sono certificati dischi d’oro.

Il significato di “Vuoto Dentro” di Sick Luke, Bresh e Mara Sattei

“Vuoto Dentro” è un singolo stand alone (ovvero pubblicato al di fuori di qualunque altro progetto discografico come Ep e album) dalle sonorità pop in cui emerge la personalità artistica di ognuno dei tre artisti, in un connubio di luci ed ombre perfettamente calibrato dalla produzione di Sick Luke, che ancora una volta conferma la sua versatilità e il suo gusto musicali.

I tre artisti che hanno firmato il pezzo hanno raccontato qualche curiosità sul brano in questione. Mara Sattei, per esempio, ha dichiarato:

Vuoto Dentro è un brano a cui tengo moltissimo, che racconta un periodo molto particolare della mia vita. La sua parte malinconica e a tratti introspettiva ti trascina in una dimensione magica che sa realmente farti entrare in un viaggio.

Bresh ha aggiunto:

Vuoto Dentro è un pezzo che si fa notare fin da subito per le sonorità innovative e moderne create da Luke e per la grande linea vocale di Mara. Collaborare con due artisti come loro per me è una grande soddisfazione, li rispetto molto e credo che ognuno di noi abbia regalato agli altri un po’ del proprio mondo, abbracciando le diverse influenze di ciascuno.

Il testo di “Vuoto Dentro” di Sick Luke, Bresh e Mara Sattei

Sick Luke, Sick Luke

Vuoto dentro la mia testa, incontro a l’anima

Gira dentro la tempesta, tipo “imparo dai”

A dirti mai-ai-a

Tipo mai-ai-a

Tu fai quello che non posso dire

Quando tutto ha un costo infine

Dentro la mia testa, in fondo all’anima

Quanto cambia a dirti “onesta, faccio fatica”

Dirti mai, ai, ah

Tipo mai, ai, ah

Tu fai quello che non so capire

Quando tutto ha un costo infine

Come te

Dicono tutto passi mentre non passa niente

Leggo e conto sorpassi, giorni che odio mentre

Brilla la luce in taxi e le stelle comete

Reggo i miei vuoti, tanti, quindi

Mezzo ho imparato a restarci in mondi

Tipo terzo ho incastrato a restarci qua

Sullе cose io non ci sorvolo mai

E nei tuoi occhi resto incastrata

Pеrché dentro me sapessi le battaglie

Che sorpasso scalza perché a non pensare

Con un termine che mette in chiaro “basta”

Che son stanca impazzirai a dirti stai qua?

Non so se dirtelo adesso come i fiori, come fiorisse l’immenso

Dentro una scatola

Tutte le cose che ho messo, sparisce tutto in un gesto

Con una parola schiarisci, tutto mi hai chiesto

Come si guarisce adesso? Dentro mi capita

Di dare tutto per me so

Mentre ci sbatto, è permesso

Mentre ci sbatto ma

Vuoto dentro la mia testa, incontro a l’anima

Gira dentro la tempesta, tipo “imparo dai”

A dirti mai-ai-a

Tipo mai-ai-a

Tu fai quello che non posso dire

Quando tutto ha un costo infine

Dentro la mia testa, in fondo all’anima

Quanto cambia a dirti “onesta, faccio fatica”

Dirti mai, ai, ah

Tipo mai, ai, ah

Tu fai quello che non so capire

Quando tutto ha un costo infine

Come te

B-R-E-S-H

Vuoto dentro la mia testa, ahi ahi ahi

St’aria fredda mi calpesta, ahi ahi ahi

Non accendo mai l’ansia nel mio vibe

Prende forma di uomo, la killo come un gioco

Nello stesso campo da gioco

Delle mie paure ci trovo

I miei più fidati guerrieri

Con le ali al posto dei piedi

Metto una corona d’alloro

Alla punta più alta del duomo

Che non la vedi se ti siedi

Che non la prendi se non cresci

E ho il calice dei rimedi

Fumo questa, c’ho una paresi

Non mi sento più mezzo lato

Non sento nemmeno il richiamo

Dei miei guai, ahi, ahi

Già lo sai, ahi, ahi

Che se inizia la festa

Dopo il karma protesta

Vuoto dentro la mia testa, incontro a l’anima

Gira dentro la tempesta, tipo “imparo dai”

A dirti mai-ai-a

Tipo mai-ai-a

Tu fai quello che non posso dire

Quando tutto ha un costo infine

Dentro la mia testa, in fondo all’anima

Quanto cambia a dirti “onesta, faccio fatica”

Dirti mai, ai, ah

Tipo mai, ai, ah

Tu fai quello che non so capire

Quando tutto ha un costo infine

Come te

Come faccio a dirti che non dormirò

I miei sogni giuro cambiano

Dentro giorni tristi tipo sparirò, tornerò

Per cercare l’aria nell’oceano

Come faccio a dirti che non dormirò

I miei sogni giuro cambiano

Dentro giorni tristi tipo sparirò, tornerò

Per cercare l’aria nell’oceano

