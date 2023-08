La Disney continua ad essere sempre in prima linea e costantemente al lavoro per poter accontentare il suo pubblico e fare in modo che non vada in piattaforme di streaming concorrenti come Netflix o Amazon Prime Video.

E se da una parte sta diventando sempre più la protagonista dei live action (tra quelli già usciti e quelli in arrivo nei prossimi mesi), dall’altra parte non dimentica che esistono anche i classici che sono riusciti a renderli famosi in tutto il mondo. Per questo motivo, la Disney è al lavoro per il 62esimo classico che servirà, soprattutto, a celebrare il suo centesimo anniversario. Bisogna aspettare ancora un po’ di tempo perché si tratta del film Wish – Il potere dei desideri, un titolo di animazione natalizio della Disney che è atteso nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Regno Unito per il 24 novembre, mentre in Italia arriverà il 21 dicembre, proprio in pieno periodo natalizio. Diretto da Chris Buck (colui che è dietro anche il successo di Frozen e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle) e da Fawn Veerasunthorn ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo.

Asha, la protagonista di Wish – Il potere dei desideri

La protagonista è Asha, una ragazza di 17 anni che deve riuscire a liberare la sua città nel regno di Rosas (al largo della penisola iberica) da un’oscurità di cui, però, nessun altro si rende conto. Dovrà andare contro il Re Magnifico, ma tiranno e contro un malefico stregone che è anche il suo ex patrigno. In un momento di forte bisogno Asha esprime un desiderio alle stelle ed una stella di nome Star risponderà alla sua richiesta. L’obiettivo di Wish – Il potere dei desideri è quello di farci capire che “Quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose”. Asha e Star insieme, infatti, riusciranno a salvare la popolazione della città ed a combattere i nemici. E visto che manca ancora qualche mese, la Disney è ben consapevole del fatto di come sia importante tenere alta l’attenzione e la curiosità del pubblico.

Per questo motivo, ha rilasciato un nuovo teaser dopo il trailer ufficiale che risale ormai al mese di maggio. Possiamo ammirare nuove scene direttamente dal film Wish – Il potere dei desideri che ci anticipano cosa ci dobbiamo aspettare. In primo piano troviamo il popolo e la stima che ha nei confronti del sovrano, il Re Magnifico che viene continuamente acclamato. Spazio, però, anche alla stella dei desideri che, durante un’esibizione di ballo, brilla ancora più del solito ed Asha esprime il suo desiderio dando inizio a tutta la storia che, tempo ancora qualche mese, potremo finalmente vedere sul grande schermo. Inutile dirlo, c’è grandissima curiosità intorno a questo titolo perché i live action piacciono, ma al tempo stesso il pubblico ama assistere anche a nuovi titoli della Disney e farsi affascinare.

E tu ami i classici della Disney? Andrai al cinema a vedere Wish – Il potere dei desideri? Ti aspettiamo nei commenti!