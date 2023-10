Viviamo nel periodo in cui il reboot è all’ordine del giorno, ma questa volta c’è una novità e non si tratta del reboot di un film che andrà in scena nelle sale cinematografiche, bensì stiamo parlando del reboot di un fumetto che vedrà protagoniste, niente meno che, le Witch.

Siete pronti al ritorno di Will, Irma, Cornelia, Taranee e Hay Lin dopo vent’anni dal successo editoriale che le ha rese famose in tutto il mondo? Così si è deciso di tornare alle origini ed ecco che è in arrivo Witch – Il cuore dell’amicizia, un nuovo volume di Giunti Editore in versione graphic novel che sarà disponibile nelle librerie a partire da domani, mercoledì 4 ottobre. Parliamo di un reboot letterario che ha tutte le carte in regola per essere un successo con questa graphic novel del tutto nuova, ma ovviamente ispirata alla famosa saga a fumetti che, vent’anni fa, è nata senza preteste a Milano (nell’ormai lontano 2001) ed è diventato un successo mondiale ottenendo un ottimo riscontro in oltre 70 paesi del mondo.

Le protagoniste delle Witch

Si tratta di un volume che sarà prettamente dedicato alla nuova generazione che va dai 7 agli 11 anni perché è proprio questo lo scopo dei reboot: far ritornare in auge titoli del passato per farli conoscere anche alle nuove generazioni. Ma ovviamente ci sarà spazio anche per i fan di sempre. Come ogni reboot che si rispetti, e che spesso vengono criticati, sarà necessario rendere attuali i temi per fare in modo che ci si possa ritrovare nel mondo attuale. Infatti, in Witch – Il cuore dell’amicizia, la magia, il mistero, l’avventura e la moda continueranno ad essere i protagonisti, ma le cinque amiche adolescenti vivranno nella società moderna. Non mancherà, infatti, un background multiculturale proprio come quello che vivono gli adolescenti dei nostri giorni perché è stato necessario rendere attuali i temi per fare in modo che i più giovani possano ritrovarsi. Tuttavia le amicizie e le sfide, così come i momenti difficili dell’adolescenza non mancheranno neanche nel reboot del fumetto.

