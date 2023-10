Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato è uno dei film che ci hanno maggiormente tenuto compagnia durante la nostra adolescenza: vuoi per il tema goloso e tutto quel cioccolato, vuoi per il messaggio che il film voleva dare, fatto sta che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica tanto che, a distanza di anni, ancora se ne parla e quando va in onda sul piccolo schermo è sempre un appuntamento imperdibile.

Per questo motivo quando si è deciso di farne un reboot, il pubblico è stato felice. Certo, sappiamo tutti che si tratta di un genere che può piacere o non piacere: da una parte piace perchè permette di riportare in auge titoli del passato facendoli, così, conoscere a nuove generazioni, ma dall’altra parte non fa entusiasmare i veri fan perché spesso, per renderlo attuale, è necessario fare delle modifiche e le critiche non mancano come è stato nel caso del live action de La Sirenetta o di Biancaneve. Tuttavia si continua ad andare avanti con i reboot ed ormai ci siamo, il 14 dicembre, infatti, uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il film Wonka.

E per rendere meno amara l’attesa, la Warner Bros ha deciso di pubblicare il trailer ufficiale del film Wonka che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci. Il film, firmato da Paul King, è stato girato a Londra ed il trailer ci rivela come Timothée Chalamet, il protagonista nei panni del giovane Willy Wonka, ballerà, canterà e si muoverà in modo inaspettato e sarà anche affiancato da nomi importanti del mondo del cinema inglese e non solo come Hugh Grant che vestirà i panni dell’Umpa Lumpa canterino, ma spazio anche a Jim Carter, Olivia Colman e Rowan Atkinson. Nel trailer Willy Wonka afferma che:

Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka

“Ho passato gli ultimi sette anni a viaggiare per il mondo, perfezionando il mio mestiere. Come vedete, sono una specie di mago, inventore e produttore di cioccolato. Quindi, su la voce e giù le orecchie. No, ho sbagliato. All’inverso”.

Ed infatti ci racconta il suo viaggio per diventare l’iconico cioccolatiere affrontando anche il famoso cartello del cioccolato e poter diventare il più grande produttore di cioccolato di tutti i tempi. Il cartello del cioccolato, infatti, non vuole che Wonka venda il suo cioccolato magico e meno costoso alle famiglie più povere, ma lui non si arrende ed apre il suo primo negozio dove crea un dolce che sfida le leggi della gravità e dove intrappola un Umpa Lumpa che voleva rubargli delle caramelle. Inoltre, nel trailer emerge il legame tra Willy Wonka e Noodle, una giovane orfana che sarà interpretata da Calah Lane e che diventerà la sua confidente. In conclusione, poi, vediamo Willy Wonka che canta e balla nella sua famosa fabbrica circondato da fiumi di cioccolato. Inutile dirlo, c’è grande attesa per questo reboot, ma soprattutto per vedere Timothée Chalamet nei panni di attore, cantante e ballerino per la prima volta. Una cosa è certa, Wonka è un film dove canti e balli non mancheranno.

E tu andrai a vedere Wonka al cinema quando uscirà? Cosa ne pensi della decisione di fare un reboot di Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato? Ti aspettiamo nei commenti!