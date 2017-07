Ariana Grande nel video per My Favorite Part con il fidanzato Mac Miller.

Una coppia visiva…

Per chi non lo sapesse i due sono attualmente fidanzati e spesso nel web si dice che lei sia troppo bella per lui e via dicendo. Comunque, oggi, 13 dicembre 2016, la coppia ha pubblicato il video musicale per My Favorite Part, il singolo incluso nel quarto album di Mac Miller “The Divine Feminine“, uscito il 16 settembre con la Warner Music Group.

“My Favorite Part”, che è stato rilasciata il 9 settembre 2016, è il terzo singolo ufficiale dell’album di Miller.

Il video musicale è stato diretto da _p ed all’inizio vi farà pensare a quanti soldi ha sborsato la FIAT per pubblicizzare il suo marchio all’apertura della clip. Poi Ariana Grande ed il ragazzo si incontreranno in una casa e da lì il video alternerà uno schermo pieno ad uno diviso che raffigura i due.