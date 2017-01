Tyga & Kanye West pubblicano una nuova canzone, ascolta qui Feel Me.

Tyga & Kanye ci presentano Feel Me.

Ecco una sorpresa per partire al meglio nell’anno nuovo dal rapper Tyga, alias fidanzato di Kylie Jenner, il che è tanta roba.

Il 27 enne nativo della California ha pubblicato in anteprima un nuovo singolo ieri sera (31 dicembre 2016) chiamato “Feel Me“, con uno dei protagonisti del 2016 e suo cognato, Kanye West. La canzone in realtà era trapelata prima di sabato ma Tyga non aveva rilasciato ancora il brano su iTunes.

“Feel Me” dovrebbe essere il primo singolo dal prossimo e quinto album in studio di Tyga, che uscirà nel 2017. Il suo ultimo album, “The Gold Album: 18th Dynasty“, è stato rilasciato nella primavera del 2015.

In “Feel Me”, Tyga fa riferimento alla sua vecchia etichetta e parla della sua famosa ragazza Kylie Jenner. Ascolta qui sotto il brano: