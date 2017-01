Golden Globes 2017: Emma Stone vince “anche” il premio per l’abbraccio più imbarazzante.

Emma Stone potrebbe essere soddisfatta del premio come miglior attrice ai Golden Globe (8 gennaio 2017), ma potrebbe anche vincere quello per l’abbraccio più imbarazzante della serata.

L’attrice era felice nel gruppo del film la la land mentre andava ad abbracciare Damien Chazelle durante la trasmissione televisiva.

Il regista “però” stava abbracciando la sua fidanzata Olivia Hamilton allo stesso tempo, ed Emma era chiaramente imbarazzata quando si resa conto di aver fatto una gaffe.

Tuttavia, quando Emma si è scusata, ​​Olivia ha chiaramente trovato l’intera situazione esilarante.

Emma ha trascorso una notte bella ma anche divertente, soprattutto quando il suo ex Andrew Garfield ha baciato Ryan Reynolds facendo cadere i premi di entrambi.

Lei si è portata a casa il premio come migliore attrice in una commedia/musicale durante la cerimonia, mentre La La Land ha vinto in tutto 7 Golden Globe. Vedi qui tutti i vincitori della serata.

Il 74° Golden Globe Awards è stato presentato da Jimmy Fallon presso il The Beverly Hilton.