Laura Pausini in versione latina nel video di Tonerò (Con Calma Si Vedrà).

Tornerò (Con Calma Si Vedrà) è il titolo della canzone tratta dal disco S imili ed oggi è diventato un singolo ufficiale grazie al video musicale pubblicato.

In occasione della nomination ai GRAMMY 2017 nella categoria latin/pop per il disco #Simili, evento che sarà celebrato a Los Angeles il 12 febbraio 2017, Laura ha voluto ripercorrere con i suoi fan la creazione dell’album.

Tornerò (Con Calma Si Vedrà) è un singolo scritto da Biagio Antonacci e prodotto da Paolo Carta.

Sembra un brano fatto più per la versione latina dell’album che per quella italiana. Devo dire la verità, il singolo non mi prende tantissimo, non è il brano migliore della Pausini e dopo il primo ascolto difficilmente ti viene la voglia di pigiare ancora sul tasto play. Una curiosità sul video: è stato girato nella città di Miami e diretto da Sugarkane.