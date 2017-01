Sky come Netflix ed Amazon senza parabola, nel Regno Unito.

In risposta al successo dei servizi di streaming come Netflix ed ora pure Amazon, il lancio di Sky senza parabola arriverà nel 2018 e consentirà alle persone di vedere Sky TV, con il servizio erogato attraverso un box su banda larga.

Ne consegue una risposta positiva a Sky Q con più di un milione di box in circa 600.000 case nel Regno Unito, con i clienti che lo preferiscono rispetto a Sky +.

Sky Q otterrà alcuni aggiornamenti quest’anno con l’introduzione della ricerca vocale, una maggiore personalizzazione e la possibilità di registrare sei spettacoli durante la visione dal vivo.

Ci sarà anche una nuova applicazione My Sky lanciata per consentire ai clienti Sky di controllare la loro velocità a banda larga, revisione, adattare la loro bolletta mensile ed ottenere aiuto e sostegno con i video passo-passo.

L’applicazione di Sky fornirà anche un nuovo programma di fidelizzazione che premierà i membri storici con esperienze e vantaggi esclusivi.

“Quest’anno il nostro obiettivo è quello di dare ai nostri clienti ancora più qualità, scelta e valore”, ha spiegato Stephen van Rooyen, direttore generale di Sky UK. “E con innovazioni come l’applicazione My Sky, stiamo trovando nuovi modi per rendere la vita dei nostri clienti più semplice.”