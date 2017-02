Lost Frequencies pubblica il video per All or Nothing, guardalo qui.

Lost Frequencies ha pubblicato il video musicale per “All or Nothing“, il quinto singolo dell’album di debutto intitolato “Less Is More“, distribuito dall’etichetta di Armin Van Buren, la Armada Music. All Or Nothing è uscito il 10 febbraio 2017 e 10 giorni dopo abbiamo potuto vedere il video musicale.

La voce del brano è quella di Axel Ehnström. Si tratta di un pezzo orecchiabile che il dj belga ha ben preparato a puntino.

Nella clip video questo ragazzo ha bisogno di soldi per pagare le cure di questo suo parente a lui molto caro, probabilmente anche suo padre. Farà una sorta di rapina per risolvere la situazione, si aiuterà anche con dei super poteri, ma sarà catturato. Il fine non giustifica i mezzi in ogni caso. Guarda la clip qui sotto.