Nicki Minaj – Regret In Your Tears (Video musicale in versione Sexy).

Nicki Minaj ha pubblicato ieri il video musicale di “Regret In Your Tears“, diretto dai fotografi modaioli Mert Alas e Marcus Piggott.

Tuttavia, le “notizie” non sono tutte buone per voi. Perchè? La nostra cara rapper ha pubblicato il video di Regret In Your Tears nella piattaforma TIDAL e quindi non possiamo guardarcelo in santa pace su VEVO. Il problema per Nicki è che in pochi lo vedranno, e quindi la promozione del brano sarà penalizzata da questo fatto. Sicuramente dopo un po’ il video sarà postato anche su VEVO – probabilmente già oggi – … Jay Z deve aver pregato Nicki affinché pubblicasse il video sulla sua piattaforma.

Nicki Minaj nel video musicale di Regret In Your Tears.

Nel video di Regret In Your Tears Nicki indossa come al solito abiti sexy, diciamo pochi, e sembra una sorta di dama del lago mentre sta in acqua oppure nella roccia che si gode un ragazzo che nuota. I due si spostano sul letto e là Nicki si lascerà coccolare da quest’uomo, anche in modo un po’ spinto…