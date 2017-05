Anteprima di Know No Better, la nuova canzone di Camila Cabello con i Major Lazer.

Diplo ha dato un assaggio di Know No Better, una collaborazione con l’ex Fifth Harmony Camila Cabello.

Camila Cabello in versione EDM? La cantante ha debuttato al top come solista… per ora abbiamo sentito i suoi primi due singoli: “I Have Questions” e “Crying in The Club” e ci sono piaciuti entrambi. Siamo sicuri che farà bene anche in questa nuova canzone dei Major Lazer, che con le hit ci sanno fare, soprattutto se pensiamo che dietro a loro ci sta la super hit Lean On.

Durante il suo recente concerto agli Hangout Music Festival di Gulf Shores, Alabama, il produttore Diplo ha suonato una lunga anteprima di una nuova canzone chiamata “Know No Better“, una collaborazione confermata con Travis Scott, Quavo dei Migos e, naturalmente, Camila Cabello!

Per quanto riguarda le collaborazioni anche Quavo dice la sua… ovunque lo metti fa belle canzoni.

Diplo played “Know No Better” last night featuring Camila Cabello, Travis Scott & Quavo at hangout fest pic.twitter.com/uQyMfg1rsI — just a guy not a god (@ifwthevision) 21 maggio 2017

Molto carina la produzione EDM dei Major Lazer. Ah attenzione ad un fatto: Know No Better dovrebbe debuttare il 31 maggio 2017, due giorni prima del nuovo singolo delle Fifth Harmony che arriverà il 2 giugno. Chissà chi la spunterà nella battaglia delle vendite.