Katy Perry perdona Taylor Swift. Sarà la volta buona?

La cantante Katy Perry ha rivelato durante un intervista di voler far pace con la sua collega Taylor Swift, affermando di essere pronta a lasciarsi tutto alle spalle. Questo subito dopo che Taylor Swift ha reso di nuovo disponibile la sua musica online, lo stesso giorno della pubblicazione del nuovo album “Witness” di Katy Perry.

“Io la perdono e le chiedo scusa per tutto quello che ho fatto. E spero che sia lo stesso per lei.” ha detto Katy Perry “Io penso che in realtà sia tempo… Ci sono pesci più grossi da pescare ed essere fritti. E ci sono problemi reali nel mondo. Le voglio bene e le auguro il meglio. Inoltre penso che sia una cantautrice fantastica.”

Katy Perry inoltre sostiene che una tregua potrebbe essere un buon esempio per qualsiasi altra donna, ovunque.

“Io penso che, sia io che lei, possiamo rappresentare delle donne forti che si uniscono, nonostante le loro differenze. Penso che il mondo intero debba andare avanti così. Sicuramente non sarò d’accordo con tutto quello che farà, come lei non lo sarà con quello che faccio io. Ma io voglio veramente che ci uniamo in un posto d’amore, di perdono, comprensione e compassione.”