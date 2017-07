The Big Bang Theory: perché la figlia di Howard e Bernadette non si vede mai?

Tutti i fan di The Big Bang Theory continuano a chiederselo: perché Halley non si vede mai? Ecco svelato il motivo

Abbiamo aspettato un’intera stagione per poter vedere la figlia di Bernadette e Howard, senza sapere nemmeno se aspettarsi un maschietto o una femminuccia. Nella stagione 10 della sit-com, però, con la nascita ci viene rivelato soltanto il sesso e il nome del nascituro. La creatura, a conti fatti, non viene mai mostrata. Perché questa scelta?

Halley si vedrà tanto quanto la signora Wolowitz

Ad inizio della stagione 10 di The Big Bang Theory, ci viene svelato finalmente il sesso e il nome del figlio di Howard e Bernadette. È una femminuccia, e il suo nome è Halley Wolowitz. Per la gioia di mamma, papà e soprattutto degli spettatori, è una bambina che piange e grida a perdifiato, tanto da riportare alla memoria le grida fuori campo della sua scomparsa nonna, Debbie Wolowitz. Ed è proprio questo il punto, Halley verrà mostrata tanto quanto la mamma di Howard, ossia mai. L’intento degli autori di The Big Bang Theory è proprio quello di fare un omaggio al personaggio di Debbie Wolowitz, ripetendo, con la piccola nuova arrivata, una voce fuori campo che non avrà mai un vero volto.

Un omaggio ad Ann Susi e alla sua interpretazione di Debbie Wolowitz

Quando nel 2014 l’attrice Ann Susi è scomparsa, i produttori di The Big Bang Theory hanno pensato di omaggiare la sua memoria, e quella di Debbie Wolowitz, per mezzo della piccola Halley. Lo schema è pressappoco lo stesso: grida fuoricampo che impongono prepotentemente la sua presenza, senza però che questa ci venga mostrata. Ecco le parole di Steve Molaro:

È un omaggio adorabile a sua nonna. Questo è un bel modo per mantenere vivo il ricordo della signora Wolowitz. Significa anche che non dobbiamo avere un bambino sul set, quindi risolve un sacco di problemi”

Ben presto l’universo di The Big Bang Theory è pronto a mostrarci però un’altro bambino, il piccolo Sheldon, che sarà protagonista di uno spin off della sit-com. “Young Sheldon”, questo il titolo, debutterà a settembre. Per quanto riguarda The Big Bang Theory, non resta che aspettare la prossima stagione, soprattutto dopo il gran finale della stagione 10.