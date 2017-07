13 Reasons Why | Seconda Stagione: spoilers, quando uscirà e dettagli sul cast

Attenzione: Questo articolo contiene riferimenti al suicidio che alcuni lettori possono trovare sconvolgenti.

Il fenomeno televisivo, 13 Reasons Why, di Selena Gomez è stato lanciato su Netflix all’inizio di quest’anno.

Le riprese della seconda stagione sono in corso, ma cosa ci si può aspettare?

Quando uscirà?

Netflix ha annunciato ufficialmente una seconda stagione in onda nel 2018. Per nessuno è stata una sorpresa.

Il regista, Showrunner Brian Yorkey, che ha girato la stagione uno, tornerà al timone, con altri 13 episodi.

Nel nuovo breve trailer, che conferma la seconda stagione, si vedono diversi luoghi memorabili dalla prima stagione, come Liberty High School, The Crestmont e Monet.

Il video sui social media ha avuto la didascalia: “La loro storia non è finita”.

Purtroppo adesso, non esiste una data esatta di rilascio oltre a “2018”. Ma presto ne sapremo di più.

Nella seconda stagione Hannah tornerà?

E regista dice: “la seconda stagione manterrà lo stesso cast della prima”. Soprattutto, sì, Katherine Langford tornerà come Hannah Baker.

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo.

L’argomento principale sarà trovare il colpevole della morte di Hannah. Chi è responsabile, se c’è qualcuno?

Questo ci porterà al passato, della storia di Hannah.

Non possiamo neanche avere una seconda stagione senza Clay Jensen, interpretato dall’attore Dylan Minnette. Che non vede l’ora di iniziare.

Ross Butler (Zach Dempsey) ha confermato il suo ritorno dopo aver rivelato di aver lasciato Riverdale per essere parte della seconda stagione di 13 Reasons Why.

Christian Navarro (Tony Padilla) ha scritto un twitter in cui era tornato in set, mentre Kate Walsh (Olivia Baker) ha rilasciato un’intervista che conferma che il suo personaggio giocherà un ruolo nei nuovi episodi.

Brandon Flynn (Justin Foley) ha dichiarato di essere entusiasta per la seconda stagione, pubblicando su Instagram: “Non vedo l’ora di tornare a lavorare con questa splendida squadra!”

Anche Alisha Boe (Jessica Davis) e Justin Prentice (Bryce Walker) sembrano certi di tornare, come Miles Heizer (Alex Standall).

Devin Druid (Tyler Down), Amy Hargreaves (Lainie Jensen), Ajiona Alexus (Sherri Holland), Tommy Dorfman (Ryan Shaver) e Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz) hanno tutti condiviso il trailer della seconda stagione, il che implica che tutti siano interessati a tornare indietro.

Anche Brian d’Arcy James (il padre di Hannah Baker) ha detto in un’intervista che avrebbe voluto tornare.

E potremmo finalmente vedere giustizia per Jeff? Brandon Larracuente ha condiviso in un’intervista che avrebbe voluto interpretare Jeff Atkins, forse in un flashback?

Selena Gomez, nella prima stagione non ha fatto un cammeo, e i fan non credo dovrebbero aspettarsi che apparirà nella seconda stagione.

Qualche spoilers?

In primo luogo, non ci saranno più le cassette. Esistono ancora, naturalmente, ma gli episodi non saranno più strutturati intorno alla narrazione di Hannah.

La seconda stagione manterrà la narrazione storica a più timeline, ma Hannah sarà più il narratore. Qualcun altro fornirà il voiceover.

Vedremo anche “altre prospettive sulla storia di Hannah“. Questo è particolarmente interessante, perché nella prima stagione c’erano alcuni momenti in cui i personaggi hanno messo in discussione la “verità” di Hannah.

Da notare, ricordate la lettera che Hannah ha dato a Zach? Quello che lei ha affermato di aver gettato via, respingendo così il suo appello per l’aiuto?

La realtà è che Zach ha effettivamente mantenuto la lettera. Hannah mentiva, o si è solo sbagliata? Forse potrebbe essere spiegato.

“Hannah ha detto la sua versione degli eventi, ma ci sono almeno 12 ragazzi che hanno un’altra versione di quegli eventi che in realtà non abbiamo ancora sentito parlare”, dice Yorkey, il regista.

Dalla seconda alla prima stagione passerà del tempo, e non vedremo parte del processo e la causa dei Baker contro la scuola.

Kate Walsh (la madre di Hannah) ha preso in giro: “Vedremo sempre di più il mistero che viene rivelato, e la signora Baker che cerca le risposte di quello che è successo alla figlia”.

Jessica sta ancora cercando di recuperare dal suo stupro, mentre Bryce, che ha violentato Jessica e Hannah, spera di passarla liscia.

Tutti vogliamo che la storia di Jessica abbia giustizia. Voi no?

Il cast sembra essere d’accordo, con le stelle come, Alisha Boe e Brandon Flynn,dicendo che sperano di vedere “giustizia per Hannah e Jessica“.

Timothy Granaderos vuole anche la gente che ha fatto male a Hannah “sia ritenuta responsabile”.

Selena Gomez, cantante pop e uno dei produttori dello spettacolo, ha dichiarato di aver partecipato alla scrittura della seconda stagione in cui ci saranno sicuramente dei momenti da, “quasi freaking out”.

Ha poi affermato che la nuova stagione sarà “davvero potente”.

Si saprà chi ha sparato a Alex?

Con il modo in cui è finita la prima stagione, non sorprende che le persone creano teorie sulla stagione due, molte delle quali sono veramente intelligenti e fantasiose.

Forse la teoria più popolare è legata a Alex, avendolo visto combattere per la sua vita dopo che è stato trovato con un colpo di pistola. Spaventoso.

I fan hanno suggerito che sia stato Tyler ad averlo sparato, per la sua scorta di armi nascoste. Il motivo sarebbe la minaccia che Alex gli aveva fatto, per le foto di Hannah.

Non è tutto. Alex è stato visto in un’ambulanza, ma se chiedi a qualche fan, pensano che nella scena in realtà non ci sia affatto Alex. Forse è Bryce. Forse è Justin.

Tuttavia, Miles Heizer (Alex) sembra respingere quella teoria.

Per quanto riguarda la scorta di armi di Tyler, una teoria comune è che sta progettando di eliminare chi fotografa.

Tyler aveva fotografie di numerosi altri studenti (tra cui Clay) nel suo studio, persone che lo hanno picchiato e bullizzato.

Forse questi studenti sono gli obiettivi e forse Alex no, perché aveva deciso di risparmiare (l’opposto della teoria in cui Tyler spara a Alex).

Infine, parecchi tifosi sembrano pensare che Tony sia un fantasma dell’immaginazione di Clay. Questa era interessante, ma purtroppo completamente sbagliata.

Per il momento questo è tutto. Abbiamo veramente molte informazioni sulla seconda stagione di 13 Reasons Why.

Non vedo l’ora di vederlo.