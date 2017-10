Con “Amore che torni” i Negramaro annunciano le date del tour

In attesa dell’uscita del nuovo album, i Negramaro annunciano il titolo, la cover e le date del prossimo tour. Leggi tutte le info su date e biglietti

Dopo un gioco di indizi che ha coinvolto tutti i fan dei Negramaro, finalmente svelato il titolo del nuovo album in uscita per il prossimo 17 novembre. Il titolo annunciato è “Amore che torni”, e la cover è un mix elegante di semplicità e magia, e ve la mostriamo più sotto.

Dopo la pubblicazione del singolo “Fino all’Imbrunire”, i Negramaro tornano con il settimo album in studio, che arriva ben due anni dopo il precedente “La rivoluzione sta arrivando”.

Le date del tour

Dopo il titolo e la cover dell’album, sono state annunciate le prime date del tour 2018 che coinvolgerà sei stadi, da nord a sud dello stivale:

24 giugno Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

27 giugno Milano, Stadio San Siro

30 giugno Roma, Stadio Olimpico

5 luglio Pescara, Stadio Adriatico

8 luglio Messina, Stadio San Filippo

13 luglio Lecce, Stadio Via del Mare

I biglietti per le date suddette, saranno disponibili in prevendita, per tutti gli iscritti al fan club, già dalle ore 10:00 di sabato 21 ottobre 2017. Saranno invece disponibili per tutti gli altri dalle ore 11:00 di lunedì 23 ottobre.

Ecco l’annuncio delle date del tour pubblicato sui social ufficiali dei Negramaro.