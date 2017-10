Sam Smith in Italia: due concerti nel 2018 | Info e Biglietti

Grandi notizie per i fan di Sam Smith. Nel suo tour mondiale sono previste due date italiane, a Milano e a Verona. Leggi tutte le info su date e biglietti

Mancano pochi giorni dalla pubblicazione dell’album “The thrill of it all”, in uscita il 3 novembre, di Sam Smith, e la notiza di due concerti in Italia ci rallegra tutti. Due le date nel nostro Paese, entrambe nel maggio del prossimo anno.

Sam Smith sarà in concerto l’11 maggio 2018 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il giorno dopo, 12 maggio 2018, all’Arena di Verona. Il cantautore ingelse presenterà le canzoni del suo secondo album del quale abbiamo già sentito i due bellissimi singoli “Too Good at Goobye” e “Pray”.

Biglietti e costi

Il biglietti per le due date italiane, a Milano e Verona, saranno disponibili in esclusiva presale Vivo Club dalle ore 10.00 di giovedì 26 ottobre. Ad ogni modo bisogna tener presente che le disponibilità presale sono limitate, e quindi si potranno comprare solo due biglietti per codice.

Il costo dei biglietti per il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) sono i seguenti:

PARTERRE IN PIEDI – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

TRIBUNA PARTERRE NUMERATA – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

1 ANELLO TRIBUNA GOLD NUMERATA – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

1 ANELLO NUMERATO – € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

2 ANELLO NUMERATO – € 41,22 + € 6,18 diritti di prevendita

Il costo dei biglietti per il concerto all’Arena di Verona sono invece i seguenti:

POLTRONISSIMA GOLD NUMERATA – € 81,22 + € 12,18 diritti di prevendita

POLTRONISSIMA SILVER NUMERATA – € 71,22 + € 10,68 diritti di prevendita

POLTRONISSIMA NUMERATA – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

POLTRONA NUMERATA – € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

GRADINATA NUMERATA – € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

GRADINATA LIBERA – € 41,22 + € 6,18 diritti di prevendita