Sia reinventa il Natale con la canzone Santa’s Coming For Us

Ascolta qui sopra la nuova canzone natalizia di Sia

Natale sta arrivando e Sia sembra pronta con i suoi doni. Uno di questi è sicuramente la sua nuova canzone intitolata “Santa’s Coming For Us“.

La cantante australiana rilascerà il suo primo album di canzone natalizie il prossimo 17 novembre e “Santa’s Coming For Us” è il primo singolo ufficiale del progetto. La canzone è stata pubblicata ieri sulle piattaforme digitali, un giorno prima di Halloween.

“Santa’s Coming For Us” non suona proprio come una canzone di Natale, ad eccezione dei testi e del suo titolo. È festosa, sì, ma non sullo stile natalizio. Nel senso, provate prima ad ascoltare una canzone natalizia di Mariah Carey e poi questa di Sia e noterete che quest’ultima si discosta un po’ dalla tipica canzone di Natale. Non che sia un male, infatti fonde un ritmo più pop, persino caraibico, con i suoni natalizi.

A me non è dispiaciuta la canzone, l’ho ascoltata due volte e non sono rimasto deluso. Il problema è che “Santa’s Coming For Us” mi sembra un pezzo off-topic. Potrebbe ridefinire un genere? Chi lo sa, vedremo se il brano verrà apprezzato dai fan delle canzoni natalizie oppure si affermerà nelle radio pop. Qui sotto il testo in lingua originale di “Santa’s Coming For Us“.

Testo della canzone Santa’s Coming For Us di Sia

Night’s are getting shorter now, hot chocolate

Fills the air and Christmas cheer does too

Pick a merry old Christmas tree, so lovely

The joy this time here brings to you

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

Santa’s coming to town

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

Santa’s coming to town

Singing to the deer in the skies

Singing as they jingle, jingle, jingle tonight

Singing to the moon set it free

You’re the angel on the top of my tree

Singing to the spirit above

Sing your heart out with all of your love

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us, Santa’s coming for us

Santa’s coming for us, Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Oh, Santa’s coming for us

Send your letters off to Santa, baby

Tell him all your secret wishes, too

Send your letters off to Santa, baby

Hoping all your wildest dreams come true

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

Santa’s coming to town

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

Santa’s coming to town

Singing to the deer in the skies

Singing as they jingle, jingle, jingle tonight

Singing to the moon set it free

You’re the angel on the top of my tree

Singing to the spirit above

Sing your heart out with all of your love

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us, Santa’s coming for us

Santa’s coming for us, Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Oh, Santa’s coming for us

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

Santa’s coming to town

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

Santa’s coming to town