Ariana Grande: il titolo del nuovo album sarà Sweetener

Ariana Grande ha rivelato il titolo del suo nuovo album in arrivo per l’estate del 2018. Ecco cos’ha rivelato al The Tonight Show

Ospite la scorsa notte del The Tonight Show di Jimmy Fallon, Ariana Grande ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album il 20 luglio 2018 con il titolo “Sweetener“. Nel cuore dell’estate, quindi, Ariana presenterà il suo nuovo disco, già anticipato dal singolo “No Tears Left to Cry“.

Le tracklist di “Sweetener”

Il titolo scelto per in nuovo album, “Sweetener“, è stato spiegato dalla stessa Ariana Grande come il bisogno di portare dolcezza nella vita e nei giorni dei suoi fan. Queste le sue parole:

L’album si chiama “Sweetener” perché è come portare luce in una situazione o nella vita di qualcuno, addolcendola. È stata un’esperienza davvero fantastica.



Parlando poi delle tracce che saranno presenti nel nuovo album, Ariana ha rivelato alcuni dei titoli che saranno presenti. Tra i titoli citati ci saranno canzoni come “R.E.M”, “The Light Is Coming”, “God Is A Woman” e “Raindrops”.

Alcuni di questi titoli, ci erano stati suggeriti, in modo velato, anche nel video di “No Tears Left to Cry”. Nel video infatti c’è una scena in cui Ariana è seduta sul pavimento, dove si trovano delle maschere che riproducono il suo viso. Tra queste, alcuni fogli mostrano una lista di titoli che ha suggerito, ai più attenti, osservatori, di dedurne una prima traccia della tracklist.

Intanto è stata confermata la presenza di Ariana Grande come apertura al Billboards Musica Awards in programma per il 20 maggio.

Qui in basso, l’intervista di Ariana Grande al The Tonight Show.