Il trailer della terza stagione di “13 Reasons Why“, meglio conosciuta in Italia come “Tredici” è uscito da meno di ventiquattro ore è può vantare già più di 4 milioni di visualizzazioni.

Questo la dice lunga su quanto sia attesa questa serie TV prodotta, tra gli altri, da Selena Gomez in onda dal 2017, basata sul romanzo 13 di Jay Asher.

Potete vedere in esclusiva il trailer della terza stagione qui in alto. Poche parole sono spese in questa breve anticipazione, ma ciò che conta è quello che viene svelato e quello che immaginiamo sarà il punto focale dell’intera stagione.

Attenzione: spoiler!

“Deputy Standall, chiariamo una cosa sui ragazzi della Liberty High. Sono connessi dai loro segreti. Connessi, e cambiati per sempre. La verità è che date le giuste circostanze, la giusta motivazione, chiunque avrebbe potuto farlo.”

Fare cosa? Eh sì, perchè verso la fine del trailer la telecamera che puntava fino a un attimo prima sul protagonista Clay Jensen, spazia per rivelarci il volto di Bryce Walker, incorniciato in una fotografia posta su una tomba. E poi compare la fatidica domanda che probabilmente ci accompagnerà per tutta la stagione 3:

Chi ha ucciso Bryce Walker?

Tutto sta per cambiare in questa nuova stagione di Tredici. La serie che era cominciata per svelare i tredici motivi per cui Hannah Baker aveva deciso di togliersi la vita sembra adesso diventare una sorta di giallo in cui i vari protagonisti sembrano essere fatalmente coinvolti. A cosa saranno legati i famosi tredici motivi in questa nuova stagione?

“Chi ha ucciso Bryce Walker?”

Hannah Baker sembra completamente dimenticata in questo nuovo teaser: per alcuni forse è meglio così, per altri si va a perdere un po’ il senso della serie TV vera e propria.

Nella prima stagione il tema principale affrontato era la sofferenza di una ragazza che l’aveva portata a prendere la decisione di suicidarsi, dalla seconda stagione abbiamo potuto vedere come la concentrazione si sia mano a mano spostata sui segreti dei ragazzi della Liberty High.

Non ci resta che aspettare per scoprire chi ha ucciso Bryce e soprattutto quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a farlo.

“13 Reasons Why” sarà disponibile con la stagione 3 su Netfix il prossimo 23 Agosto.

Siete emozionati? Fatemi sapere nei commenti!