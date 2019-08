Era un appuntamento fisso per la città, e lo è stato dal 2007 al 2017, ma negli ultimi due anni, del Roma Fiction Fest non si è saputo più nulla. Dopo ben 10 edizioni, il festival internazionale dedicato alle serie tv, non ha più avuto luogo e molti si chiedono ancora il perché, e se mai l’evento tornerà nella Capitale.

Il Roma Fiction Fest: un po’ di storia

Per i primi tre anni, il Roma Fiction Fest è stato gestito dalla Fondazione Rossellini, che ha portato avanti l’evento, quindi, dal 2007 al 2010.

Tante sono state le serie tv e i prodotti filmici per il piccolo schermo che hanno partecipato alla competizione e, soprattutto, hanno presenziato all’evento.

Alla base del festival, infatti, sin dall’inizio c’è stata la volontà di promuovere l’arte del piccolo schermo, in un periodo in cui i prodotti televisivi si avviavano a diventare di qualità elevata come quelli cinematografici. Una qualità riscontrabile a tutti i livelli, da quello produttivo a quello degli script e della partecipazione attorica.

Dopo l’uscita di scena della Fondazione Rossellini, il Roma Fiction Fest è passato sotto l’organizzazione dell’Associazione Produttori Televisivi, una società indipendente che si occupa della produzione di contenuti per il piccolo schermo, dalle fiction ai cartoni animati e ai documentari.

Dal 2009, il Roma Fiction Fest ha aperto anche la sezione Industry, che si occupava di promuovere il prodotto italiano di fiction. Anche con il cambio di organizzazione, la sezione Industry è stata confermata, grazie al successo ricevuto nelle prime edizioni.

Più attenzione all’Italia, dal successo alla discesa

Dal 2011 il Roma Fiction Fest cambia rotta concentrandosi molto di più sui prodotti televisivi italiani, senza però chiudere del tutto l’occhio su quello internazionale.

Il successo del festival, in questo modo, cresce molto, diventando punto di riferimento per l’arte del piccolo schermo a livello internazionale.

La decima ed ultima edizione del Roma Fiction Fest si è svolta dal 7 all’11 dicembre 2016, e nonostante il grande successo, pare che la direzione di Carlo Freccero abbia portato man mano alla sempre minore partecipazione del pubblico.

Il Roma Fiction Fest tornerà?

Al momento purtroppo non ci sono notizie riguardo ad una possibile nuova edizione del Festival, ed è davvero un peccato, perché ad oggi la fiction e le serie tv hanno un posto sempre più centrale per quanto riguarda il favore del pubblico.

Basti pensare alle grandi serie tv di successo che negli ultimi hanno hanno avuto produzioni miliardarie, e al grande successo della serialità sulle più importanti piattaforme digitali di streaming.

Questo è il momento più adatto, per il mondo dell’audiovisivo, di tornare a promuovere e a celebrare l’arte del piccolo schermo. Speriamo di poter riavere al più presto un festival dedicato alle tv.

Per il momento, ci godremo il grande successo della Festa del Cinema di Roma, che da anni ormai seguiamo da molto vicino!