Netflix è un portale che offre un gran numero di contenuti di alta qualità.

Devo però ammettere che spesso proprio questo grande numero, invece di incentivarmi a vedere cose nuove, un po’ mi blocca: vi è mai capitato di passare una sera intera a scegliere cosa guardare e alla fine rinunciare nell’impresa?

Cominciare nuove serie TV non è mai facile: quando cominciamo un nuovo prodotto vogliamo essere sicuri che questo non solo ci farà compagnia, ma sarà valido, con una trama interessante e possibilmente dei bravi attori.

Perché? Semplice, perchè meritiamo che anche il nostro intrattenimento abbia una certa qualità. E il tempo che utilizziamo per vedere serie TV deve essere speso bene.

Per questo ho deciso di fare questa lista: troverete i titoli che attualmente sono su Netflix, tra serie originali e non, che secondo me non dovreste perdere assolutamente.

Il genere? Fantascienza, naturalmente!