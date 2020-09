Laura Pausini annuncia l’uscita di una nuova versione del brano “Verdades a medias”, in collaborazione con la cantante Bebe

Dopo giorni di suspance Laura Pausini ha finalmente rivelato il progetto a cui stava lavorando: si tratta di una collaborazione che uscirà domani e che vedrà il coinvolgimento dell’artista spagnola Bebe. Il duetto non è stato registrato su un inedito, bensì sul brano “Verdades a medias“, la versione spagnola di “Frasi a metà“. Nel 2018 la Pausini aveva infatti pubblicato l’album “Fatti Sentire” anche sul mercato discografico spagnolo e questa canzone ha fatto proprio parte di quel progetto.

“Verdades a medias” non è mai stato un singolo ed è stato come rinchiudere la mia voce in una prigione“, ha spiegato la cantante italiana, pubblicando la copertina del brano che ritrae proprio due celle, una accanto all’altra. Al loro interno due chitarre, quasi in attesa delle loro proprietarie.

Il brano che racconta un rapporto di amicizia interrotto all’improvviso, con quelle frasi non dette o lasciate “a metà”, per l’appunto. Un pezzo importante per lei e che ha deciso di condividere con una voce che definisce “unica, differente, con una grande personalità“, quella dell’artista Bebe. La cantante spagnola è ricordata in Italia per la sua hit “Malo“, grande successo dei primi anni 2000.

“È una cantante che ha sempre qualcosa da dire, che non si limita ad eseguire ma che è anche in grado di raccontare storie“, ha detto di lei Laura Pausini, dichiarando quanto fosse entusiasta all’idea di duettare insieme. Le due artiste sono riuscite a incontrarsi per girare il video che verrà rilasciato domani, 4 settembre, quando sarà possibile ascoltare in digitale anche il pezzo musicale.