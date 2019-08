Charli XCX ha colpito tutte le note giuste nel 2014. Dopo aver prestato la sua voce per la hit “Fancy” di Iggy Azalea, Charli ha continuato ad affermare il suo dominio delle onde radio internazionali con “Boom Clap”. L’inno romantico (originariamente destinato a Hilary Duff) è stato usato nel film Colpa delle stelle ed è salito velocemente nella Top 10 della Billboard Hot 100.

Quell’ondata di successo ha guidato l’uscita di Sucker. Il suo secondo album punk-pop ha fatto una bella impressione a pubblico e critica. Ha raggiunto la posizione numero 28 della Billboard 200 ed è diventato leader della Top 20 nel Regno Unito all’inizio del 2015.

La cantante britannica era pronta ad estendere la sua serie di successi con una nuova canzone.

Il singolo di cui parliamo è Break The Rules. La traccia ha messo in luce la tendenza di Charli XCX verso la ribellione.

Il significato di Break The Rules

“Non voglio andare a scuola. Voglio solo infrangere le regole”, canta Charli XCX sul ritornello anthemico di Break The Rules.

È un inno punk-pop che ci insegna a vivere la vita come un audace clubber.

Secondo Charli XCX:

“La canzone si ispira a molti brani che stavo ascoltando mentre ero in Svezia alla fine dell’anno scorso (parla del 2013). Ho trascorso circa un mese a registrare un disco punk e ascoltare canzoni di band punk svedesi come Portrait of a Death Rapper e cose del genere. Questa canzone è stata scritta quando sono uscita da quella fase punk e l’ho tradotta in qualcosa di più pop.

La vocazione di Charli per la violazione delle regole traspare anche nel video musicale.

Il video musicale di Break The Rules

Diretto da Marc Klasfeld, il video ha dato vita ai testi quando Charli e un gruppo di amici prendono il controllo di uno scuolabus e successivamente di una discoteca.

Il video musicale è stato rilasciato il 25 agosto 2014. È influenzato dagli anni ’90 e ha lanciato l’attrice di Amiche Cattive Rose McGowan.

Quel successo mancato

La traccia avrebbe potuto essere la terza Top 10 consecutiva di Charli XCX. Tuttavia, ha fatto solo una breve apparizione sui gradini inferiori della Hot 100. Il suo picco massimo è stato il 91° posto.

Si tratta di un errore imperdonabile, soprattutto perché il singolo non ha mai avuto la possibilità di emergere sul serio. Dopo il flop di “Break The Rules”, Charli ha rivolto la sua attenzione al Regno Unito.

E quella si è rivelata una scelta solida.

Il remix di “Doing It” con Rita Ora ha scalato le classifiche musicali e ha raggiunto la meritata ottava posizione. Tuttavia, questo singolo non è mai stato rilasciato negli Stati Uniti perdendo così una grossa opportunità.

E tu cosa ne pensi? Conoscevi Break The Rules e come noi pensi che sia stato sottovalutato?

Ti lasciamo alla traduzione del testo in lingua italiana.

Charli XCX nella cover di Break The Rules, la canzone uscita nel 2014.

Traduzione del testo di Break The Rules

Luci elettriche

Mi impressioni

Ma mi sento bene

Ma non smettere mai, è così che viaggiamo

Avanzando fino alla morte

Tu catturi il mio sguardo

Puttana, tu vuoi volare

Io sono così viva

Ma non smettere mai, è così che noi viaggiamo

Avanzando fino alla morte

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Ragazzi e ragazze di tutto il mondo

Indossando le nostre scarpe da ballo

Andando in discoteca

Sballandoci e sbronzandoci

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Ragazzi e ragazze di tutto il mondo

Indossando le nostre scarpe da ballo

Andando in discoteca

Sballandoci e sbronzandoci

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Io sono una stella

Una regina del viale

Divampa nel buio

Ma non smettere mai, è come noi viaggiamo

Avanzando fino alla morte

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Ragazzi e ragazze di tutto il mondo

Indossando le nostre scarpe da ballo

Andando in discoteca

Sballandoci e sbronzandoci

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Prendi la mia chitarra

Indossa gli occhiali da sole

Illuminalo

Ma non smettere mai, è come noi viaggiamo

Avanzando fino alla morte

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Ragazzi e ragazze di tutto il mondo

Indossando le nostre scarpe da ballo

Andando in discoteca

Sballandoci e sbronzandoci

Non voglio andare a scuola

Voglio solo infrangere le regole

Na na na na na na na na na na na na [x4]