Taylor Swift ha pubblicato a sorpresa il suo ottavo album Folklore che le ha assicurato un posto nella storia: ecco perchè

Lo scorso 24 Luglio Taylor Swift ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo ottavo album “Folklore”, scritto e registrato in quarantena, e che ha rilasciato solo qualche ora più tardi. Il pubblico ne è rimasto entusiasta, anche per aver ricevuto un suo nuovo disco neanche a un anno di distanza da “Lover”. L’album è stato inoltre accompagnato dal video del primo singolo ufficiale tratto dal progetto, “cardigan”.

La cantante ha dichiarato di essersi sentita pronta a regalare al pubblico nuova musica, ma soprattutto di non aver in realtà rimuginato troppo a lungo sulla scelta se fosse appropriato farlo o meno. A volte bisogna solo seguire il proprio istinto e il suo l’ha spinta ad agire. “Quando fai qualcosa che ami, dovresti gettarlo all’interno di questo mondo”, ha dichiarato. Beh, l’istinto le ha detto bene.

Billboard -che si occupa delle vendite americane- ha pubblicato i dati in riferimento alle vendite della prima settimana e Taylor si è aggiudicata non solo il primo posto nella classifica dei singoli con “cardigan”, ma anche quello nella classifica degli album, diventando la prima artista nella storia a raggiungere contemporaneamente un tale traguardo in America.

Ma non solo, “Folklore” è ufficialmente il settimo album della cantante a debuttare in cima alla classifica rendendo Taylor l’unica artista femminile a esserci riuscita. Inoltre la cantante sembra essere in grado di competere solo con se stessa, in quanto l’ultimo miglior debutto nella prima settimana di vendita era stato sempre il suo lo scorso anno con il disco “Lover”. Anche sul fronte digitale ha ottenuto numeri incredibili, se si pensa che solo il primo giorno ha ricevuto più di 95 milioni di streaming.

Un album che non era stato programmato a detta della cantante e che l’ha portata in una direzione più indie, distanziandola dal pop degli ultimi anni. A volte pero’ sono le cose fatte in maniera più spontanea a ottenere il maggior successo. Complimenti Taylor!