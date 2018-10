Kaley Cuoco, la famosa Penny di The Big Bang Theory, presterà la sua voce al personaggi di Harley Quinn nella nuova serie animata targata DC Universe. La notizia ci arriva direttamente dal New York Comic-Con.

Un nuovo incarico televisivo quindi per la bella Kaley Cuoco, che inoltre è anche produttrice esecutiva della serie animata su Harley Queen insieme a Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey.

Il cast di voci della serie animata

A parte Kaley Cuoco, la serie animata su Harley Quinn contempla la presenza di Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, JB Smoove, Jason Alexander, Wanda Sykes, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Jim Rash, Diedrich Bader (voce di Batman), Tony Hale e Christopher Meloni.

Data d’uscita e trailer

La serie animata du Harley Quinn non ha ancora una data d’uscita, ma pare che sarà dedicata alla piattaforma straming della DC Universe.

Un primo assaggio di quello che vedremo, e sentiremo, della serie animata ci viene però dato da un primo trailer che potrete vedere in cima all’articolo.

Kaley Cuoco, ancora impegnata sul set di The Bing Bang Theory si sta quindi ritagliando nuovi ruoli nella televisione. Per il momento non si sa nemmeno se la sit-com in cui è diventata famosa nel ruolo di Penny andrà oltre la 12esima stagione, ma noi ce lo auguriamo.

Intanto godiamoci l’inconfondibile voce di Kaley Cuoco nella serie animata di Harley Quinn.