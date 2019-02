I The Chainsmokers e la band australiana 5 Seconds of Summer hanno appena rilasciato la loro collaborazione “Who Do You Love“.

Questa è la prima canzone che i The Chainsmokers hanno rilasciato dopo l’album “Sick Boy” e la prima nuova canzone dei 5 Seconds of Summer dopo la pubblicazione dell’album Youngblood.

Chi ha bisogno di chi in questa collaborazione?

Qualche anno fa avrei detto che i 5 Seconds of Summer avrebbero avuto bisogno dei The Chainsmokers per ottenere un enorme successo, ma ora i tavoli si sono rovesciati. I 5SOS hanno avuto un enorme successo negli Stati Uniti (Top 10 nella Billboard Hot 100) non molto tempo fa con il loro singolo “Youngblood” mentre i The Chainsmokers non vedono le posizioni più alte della Billboard Hot 100 dal 2017.

Tutti i singoli inclusi in “Sick Boy” hanno floppato. Ma chiaramente il duo ha fatto bene a non arrendersi così presto e per non cadere nel dimenticatoio si è unito ai 5 Seconds Of Summer per realizzare quella che sarà una delle canzoni più famose della prossima primavera 2019.

Who Do You Love è una canzone che mi piace. Preferisco i versi rispetto al ritornello ad essere onesto ma nel complesso l’ho trovato un singolo molto accattivante ed ha tutto ciò che serve per sfondare nelle classifiche di vendita e in radio.

Il significato di Who Do You Love

I 5 Seconds Of Summer parlano della perdita di fiducia nei confronti di una ragazza che poco a poco sta dando dei chiari segnali di infedeltà.

Traduzione di Who Do You Love dei The Chainsmokers e 5 Seconds Of Summer

Si

Ho trovato delle sigarette nel tuo cappotto di Fendi

anche se tu non fumi nemmeno

cambi sempre la tua password

si, lo so che sai che sapevo

Si, ti stai comportando in modo così palese,

tu dai la colpa a me, dici che penso troppo

ti comporti in modo diverso quando facciamo l’amore

piccola dimmi, dimmi

Chi ami, chi ami adesso?

Voglio sapere la verità

Chi ami, chi ami adesso?

So che è qualcun’altro

Non farla facile, dove hai dormito?

Questa situazione mi tiene sveglio la notte, ammettilo

Chi ami, chi ami adesso?

Voglio saperlo, voglio sapere chi

Adesso, adesso, chi, chi ami, ami

adesso, adesso, chi ami adesso?

Adesso, adesso, chi, chi, tu

voglio saperlo, voglio sapere chi

Bene, continua a cambiare alibi

o a balbettare quando rispondi

non riesci neanche a guardarmi negli occhi

be, posso dirlo, so che mi stai mentendo

Perché ti stai comportando in modo così palese,

tu dai la colpa a me, dici che penso troppo

ti comporti in modo diverso quando facciamo l’amore

piccola dimmi, dimmi

Chi ami, chi ami adesso?

Voglio sapere la verità

Chi ami, chi ami adesso?

So che è qualcun’altro

Non farla facile, dove hai dormito?

Questa situazione mi tiene sveglio la notte, ammettilo

Chi ami, chi ami adesso?

Voglio saperlo, voglio sapere chi

Adesso, adesso, chi, chi ami, ami

adesso, adesso, chi ami adesso?

Adesso, adesso, chi, chi, tu

voglio saperlo, voglio sapere chi

ti stai comportando in modo così palese,

tu dai la colpa a me, dici che penso troppo

ti comporti in modo diverso quando facciamo l’amore

piccola dimmi, dimmi

Chi ami, chi ami adesso?

Voglio sapere la verità

Chi ami, chi ami adesso?

So che è qualcun’altro

Non farla facile, dove hai dormito?

Questa situazione mi tiene sveglio la notte, ammettilo

Chi ami, chi ami adesso?

Voglio saperlo, voglio sapere chi

Adesso, adesso, chi, chi ami, ami

adesso, adesso, chi ami adesso?

Adesso, adesso, chi, chi, tu

voglio saperlo, voglio sapere chi

Questa situazione mi tiene sveglio la notte, ammettilo

Chi ami, chi ami adesso?

Voglio saperlo, voglio sapere chi