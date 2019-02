Ariana Grande ha scelto “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored” come suo prossimo singolo ufficiale. Ah, non vi ho detto tutto, nel video musicale interpreta la parte della ragazza bisessuale/lesbica.

Con queste premesse occorre saperne di più. Giusto? Ma andiamo con ordine.

Ariana Grande è già riuscita a rendere “7 Rings” un successo commerciale, tant’è che il brano si trova nella posizione numero 1 sulla Billboard Hot 100. Quindi, a risultato conclamato, per Ari è giunto il momento di rilasciare un nuovo singolo ufficiale. Ariana non ama perdere tempo. Anzi, ha fretta di battere qualche Guinness World Record per la maggior quantità di hit che si possono ottenere nel più breve tempo possibile!

In questo periodo sta dominando le classifiche musicali con “Thank U, Next” e “7 Rings”, e ora c’è anche “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored” ad offrire manforte al gruppo.

Ariana Grande nel video di Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

Ariana Grande sta per baciare una ragazza nel video di Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored, se non lo sapete, fa parte del quinto album in studio di Ari, dal titolo “Thank U, Next”, che è uscito nei negozi di tutto il mondo nella giornata di oggi. Per celebrare il tutto, Ariana Grande ha pubblicato in anteprima il video musicale di

Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored questo venerdì mattina su YouTube. Il video musicale porta la storia dei testi della canzone allo scoperto. Diretto dalla sempre eccezionale Hannah Lux Davis ti mostrerà Ari in una versione diversa.

Video Musicale di Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

Il significato di Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

Ariana Grande in questa canzone inganna un ragazzo, vuole farlo rompere con la sua attuale ragazza in modo che lei possa avere la strada spianata per arrivare a ciò che gli interessa di più, ovvero la sua fidanzata.

Il mio giudizio su Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

Mi piace molto Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored. Oggi l’ho ascoltata parecchie volte e sono sicuro che conquisterà la posizione numero 1 di parecchie classifiche musicali.

Traduzione del testo di Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

Mi hai preso in un certo modo

non sono abituata a sentirmi così

non so cosa dire

ma so che non dovrei pensarci

ho guardato il tuo viso

ora voglio conoscere il tuo sapore

di solito non lo do a vedere

ma sai bene che ti sto pensando

Poi ho capito che lei è proprio lì

e sono a casa tipo “cavolo, questo non è giusto”

Rompi con la tua ragazza

yeah, yeah, perché sono annoiata

possiamo farlo al mattino

yeah, yeah come se fosse tuo

So che non è giusto

ma non mi importa

Rompi con la tua ragazza

yeah, yeah perché sono annoiata

Mi capita sempre questa situazione

perché non possiamo divertirci sul serio?

Sono praticamente in ginocchio

ma so che non dovrei pensarci

sai cosa mi stai facendo

stai cantando le mie canzoni per la strada

comportandoti da innocente, ma per favore

quando so che sei li a pensarmi

Poi hai capito che lei è proprio lì

e tu sei a casa tipo “cavolo, lei non può reggere il confronto”

Rompi con la tua ragazza

yeah, yeah, perché sono annoiata

possiamo farlo al mattino

yeah, yeah come se fosse tuo

So che non è giusto

ma non mi importa

Rompi con la tua ragazza

yeah, yeah perché sono annoiata

Con la tua ragazza, ragazza, ragazza, ragazza

con la tua ragazza

con la tua ragazza, ragazza, ragazza, ragazza

Puoi dire che ti sto odiando, se vuoi

ma odio solo lei perché voglio te

di che sto impazzendo se lo pensi

Ma te senza di me, non è giusto (non è giusto)

Puoi chiamarmi pazza perché ti voglio

e non ti ho mai incontrato

di che sto impazzendo e che non è giusto

ma te senza di me, non è giusto

Rompi con la tua ragazza

yeah, yeah, perché sono annoiata

possiamo farlo al mattino

yeah, yeah come se fosse tuo

So che non è giusto

ma non mi importa

Rompi con la tua ragazza

yeah, yeah perché sono annoiata

Con la tua ragazza, ragazza, ragazza, ragazza

con la tua ragazza

con la tua ragazza, ragazza, ragazza, ragazza