Lo aspettavamo da tempo, e finalmente il nuovo singolo di Ligabue è in arrivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso rocker, che ha confermato l’arrivo di un brano dal titolo La Ragazza dei tuoi Sogni che verrà presentato in anteprima su Rai 1.

La presentazione ufficiale del singolo La Ragazza dei tuoi Sogni avverrà la sera di giovedì 10 settembre 2020 subito dopo l’edizione delle ore 20 del TG1. La diretta avrà luogo all’Arena Campovolo di Reggio Emilia, e varrà anche come una sorta di inaugurazione della nuova Arena Spettacoli, che avrebbe dovuto aprire le porte al pubblico il 12 settembre, ma che purtroppo, dati i rallentamenti dei lavor dovuti alla pandemia di Covid-19, verrà terminata entro il 2021.

E’ comunque un’occasione veramente speciale, quella della presentazione del nuovo singolo, per poter festeggiare anche i 30 anni di carriera del grande Luciano Ligabue, e per dare forza e speranza anche ai lavori ancora in corso.

Il nuovo singolo di Ligabue: La Ragazza dei tuoi Sogni

Ma veniamo al singolo! Il brano La Ragazza dei Tuoi Sogni aprirà le porte ad un nuovo lavoro discografico di Luciano Ligabue che, a detta delle notizie lasciate trapelare direttamente dal rocker di Correggio, dovrebbe contenere brani scritti negli anni, ma mai pubblicati prima.

Arriva quindi un momento, nella carriera di Ligabue ormai giunta ai 30 anni, in cui anche le canzoni messe da parte potranno vedere la luce. Una libertà che solo un artista maturo e di grande esperienza come Ligabue può permettersi.

Inutile negarlo, la curiosità di ascoltare il singolo La Ragazza dei tuoi Sogni è davvero tanta, ma ci toccherà aspettare fino al 10 settembre per sintonizzarsi su Rai 1 e aspettare che finisca il Tg della sera.

