Disponibile a partire da oggi Venerdì 25 Agosto 2023, “Una canzone senza tempo” il nuovo brano di Luciano Ligabue. Come “Riderai”, il singolo dell’estate, anche questo brano è scritto dallo stesso Ligabue e prodotto insieme a Fabrizio Barbacci. Il singolo uscito oggi anticipa il nuovo album di inediti dal titolo “Dedicato a noi” in uscita il 22 Settembre, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico.

Il significato di “Una canzone senza tempo” di Ligabue

La canzone inizia con un omaggio alla città di Roma e allo storico capitano della squadra di calcio, al Ponentino, tipico vento della capitale e al panorama. Continua parlando delle caratteristiche della città, di un cameriere troppo brusco, di quanto a Roma una canzone senza tempo abbia comunque un effetto diverso. Pregi e difetti: il tassista che maledice le buche, autobus che vanno a fuoco ma comunque “da sopra Monte Mario / Guarda che presepio”.

Infatti è proprio la città eterna che fa da sfondo al videoclip del brano, online da oggi, in cui una ragazza, interpretata dalla giovane attrice Coco Rebecca Edogamhe, vaga per le strade di Roma alla scoperta delle sue bellezze e del suo incanto, fino a ritrovarsi al concerto di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico.

Il testo di “Una canzone senza tempo” di Ligabue

Totti ovunque alle pareti

E maglie della Roma

Fuori un po’ di ponentino

Tiene più deciso il cielo

Ed il panorama

Troppo brusco il cameriere

E glielo fai sapere

“Non è quello di una volta”

“Ma dai non è così importante

Che sia tutto uguale”

Mentre dici come cambiano le cose

In quell’attimo sei già cambiata tu

Se sei tutte quante queste donne insieme

Non si può sbagliare

Non si può sbagliare

Qualcuno suona una canzone senza tempo

E Roma sembra funzionare già di più

C’è un solo albergo in cui tornare

Qualche ricordo da rischiare

Io sono un po’ nervoso e tu rimani tu

Tu che canticchi una canzone senza tempo

Come se il tempo rimanesse fermo qui

Qui dove tieni gli occhi chiusi

E tieni aperte le sorprese

E non c’è niente che sia meglio di così

Il tassista maledice

Le famose buche

Qualche autobus va a fuoco

Ma da sopra Monte Mario

Guarda che presepio

Fai la voce da bambina in un orecchio

E mi anticipi che cosa vuoi da me

Se sei tutte quante queste donne insieme

Non si può sbagliare

Non si può sbagliare

Qualcuno suona una canzone senza tempo

E Roma che ci tiene dentro più che mai

Lo stesso albergo in cui tornare

E quei ricordi da rischiare

Io sono un po’ nervoso e tu sei come sei

E siamo dentro una canzone senza tempo

Come se il tempo rimanesse fermo qui

Nella città che non finisce

C’è qualche bacio che guarisce

E non c’è niente che sia meglio di così

E non c’è niente che sia meglio di così

E non c’è niente che sia meglio di così

E tu, hai già ascoltato “Una canzone senza tempo” di Ligabue? Lascia un commento!