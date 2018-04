La seconda stagione di Seven Seconds confermata da Michael Mosley

Michael Mosley è entusiasta di riportare sulla tv il suo carismatico detective e amante dei cani Joe “Fish” Rinaldi per continuare la caccia ai poliziotti corrotti insieme all’ambizioso procuratore KJ, interpretata da Claire Hope-Ashitey, nella seconda stagione di Seven Seconds.

La serie tv emotiva che mette a nudo le brutalità della polizia negli Stati Uniti, adattata da Veena Sud, non è facile da seguire, ma vale la pena cullarsi attorno alla sua storia profonda e coinvolgente, così come le incredibili performance del cast.

Mosley ha detto a Digital Spy:

“Penso che KJ e Fish verranno spostati in un altro caso, vogliamo fare come The Wire. Potrà esserci un nuovo sfondo per la seconda stagione, ma con gli stessi personaggi e un nuovo cast. Potremo indagare su un crimine diverso.”