I Maroon 5 realizzano la cover di Three Little Birds di Bob Marley.

I Maroon 5 hanno registrato la cover del successo di Bob Marley del 1977 “Three Little Birds“.

Perché direte voi? La risposta è semplice… Hyundai li ha pagati per farlo.

La casa automobilistica sudcoreana sta lanciando una campagna ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA 2018 e ha pensato che una cover di “Three Little Birds” cantata dai Maroon 5 potrebbe essere la colonna sonora perfetta per la campagna pubblicitaria. Hyundai ha voluto fare le cose in grande, sganciando qualche soldo in più e assicurandosi anche un video musicale con i Maroon 5 protagonisti.

Il video musicale di “Three Little Birds” di Maroon 5 è molto orientato alla performance. Niente di straordinario ma è comunque godibile. Anche gli effetti speciali non sono così malvagi in questa clip. Preferisco ancora l’originale di Bob Marley ma devo ammettere che non se la cavano poi così male.