Taylor Swift con i capelli rossi nel video di Babe dei Sugarland

Taylor Swift è una ruba mariti nel video di Babe dei Sugarland

I Sugarland hanno presentato il video musicale ufficiale di “Babe” lo scorso sabato su YouTube.

Babe, una collaborazione con Taylor Swift, era stata scritta da Taylor per il suo album “Red“, ma alla fine fu scartato. Non dai Sugerland che hanno dato una vita nuova alla canzone e l’hanno proposta nell’album che segna il loro ritorno sulle scene dopo quasi 8 anni. Il disco ha debuttato nei negozi l’8 giugno 2018.

Analisi del video musicale di Babe con Taylor Swift

Il video musicale di “Babe” mostra Jennifer Nettles dei Sugarland in versione casalinga e moglie esemplare degli anni ’70. Tuttavia, la povera Jennifer vedrà il suo mondo coniugale andare in mille pezzi perché suo marito preferisce flirtare con una ragazza dai capelli rossi, che è Taylor Swift. Alla fine Jennifer sarà costretta a levarsi l’anello dal dito e pure Taylor resterà a bocca asciutta. In questo caso il tradimento in amore non ha premiato nessuno e… non solo in questo caso!

Presentarsi con una canzone insieme a Taylor Swift è un bel biglietto da visita per il ritorno dei Sugarland. Vediamo come saranno le prossime canzoni.

