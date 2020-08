Fan di CSI il sogno si sta avverando, e molto presto potremo goderci il revival di CSI chiamato CSI Vegas.

Tutti sappiamo che la storica serie tv degli anni 2000, CSI, ha avuto inizio con la sede di Los Angeles, e che da questa prima serie sono nati diversi spin-off come CSI Miami, CSI New York e CSI Cyber, ma lì dove batte il cuore è con i protagonisti storici Gil Grissom e Sara Sidle che saranno presenti nel revival.

Le riprese del revival di CSI potrebbero iniziare il prossimo autunno, sempre che le misure di contenimento e sicurezza per la prevenzione dal contagio di Covid19 lo rendano possibile.

Chi saranno i protagonisti di CSI Vegas?

A parte i due personaggi storici di Gil Grissom e Sara Sidle, interpretati dagli attori William Petersen e Jorja Fox, sono in arrivo diversi nuovo personaggi. Vediamone alcuni:

Uno dei nuovo personaggi sarà Maxine, in veste di capo del Vegas Crime Laboratory. Maxine è un’ex allenatrice di basket diventata poi un’esperta scienziata specializzata in genetica. Nel suo background dovrà però fare i conti con un divorzio difficile e un figlio tossicodipendente.

Ci sarà poi Josh, uno degli investigatori principali, nato e cresciuto a Las Vegas e sempre a contatto con la malavita.

Altro personaggio sarà Allie, giovane immigrata dalla mente sveglia che ben presto si farà strada nell’unità di CSI grazie alla sua intelligenza e prontezza.

Infine ci sarà anche Chris, giovane esperto ed investigatore che arriva da una scuola privata.

Tutte le carte sono già sul tavolo, per la produzione di CSI Vegas, speriamo solo che non ci siano impedimenti e rallentamenti. Per il momento non sappiamo molto altro, e ci toccherà aspettare per avere qualche notizia in più.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua su CSI Vegas.