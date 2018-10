Ermal Meta torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo 9 Primavere, brano estratto dall’album Non Abbiamo Armi, certificato Platino proprio negli ultimi giorni.

Dopo i precedenti Non Mi Avete Fatto Niente, cantata in collaborazione con Fabrizio Moro e vincitrice del Festival di Sanremo, e Dall’Alba al Tramonto, ecco un altro singolo di rara bellezza: 9 Primavere.

Il significato del testo di 9 Primavere

Non è mai facile descrivere con poche parole un sentimento, un’emozione, soprattutto quando quello che si prova è qualcosa di confuso, non netto e deciso come può essere un momento di rabbia o di dolore improvviso, ma sfumato eppure indelebile, come un sentimento maturato, ragionato e risultato di una riflessione profonda.

Questo è 9 primavere di Ermal Meta; la descrizione poetica della fine di un amore, di valigie, ricordi, foto, eppure di una malinconica rassegnazione, perché le storie spesso finiscono senza però per forza lasciarsi dietro drammi e tragedie.

Ci sono storie d’amore che finiscono per trasformarsi in affetto, ma non per questo perdono l’importanza avuta in mesi, anni e momenti passati insieme. E allora si piangono lacrime insieme al cielo, ma tornerà sereno, e in un angolo resterà quella dolce malinconia che solo le emozioni vere possono lasciare dentro di noi.

9 Primavere di Ermal Meta – Testo

Nove primavere, nove inverni, altrettante estati

E dopo quegli autunni ci piacevano da matti

Quattro case, tre traslochi

Tre mila quattrocento giorni in due

Libri, storie buone ti racconto cose, sai stasera

Non mi va di uscire, ti va bene cucinare? Pure due spaghetti due

Se li fai come sai fare tu va bene

Torno tardi, mangia pure, non mi devi più aspettare

Spegni quella luce amore, fa un casino di rumore

Forse mi alzo, forse scrivo nella testa ho una canzone come un temporale

Che non vuole cadere

Sono solo lacrime

E non è proprio niente di speciale

Una per ogni passo fatto insieme

Una per tutte quelle notti svegli ad ascoltare

Canzoni d’amore

Quelle che fanno sempre stare male

Una per ogni piccola emozione, i tuoi vestiti in sette borse

Ed una in più perché

Ti voglio bene

Cinema poi pizza e birra, passeggiata verso casa

Com’è grande questa luna che assomiglia a quella nostra

Ti ricordi? Era bella come te che eri bambina

Adesso sei una meraviglia

Dici che mi devo prender cura di me stesso

E adesso che non è lo stesso adesso che è cambiato tutto

Ma l’unico modo che conosco per volermi bene è attraverso te

Sì, attraverso te

Sono solo lacrime

E non è proprio niente di speciale

Una per ogni passo fatto insieme

Una per tutte quelle notti svegli ad ascoltare

Canzoni d’amore

Quelle che fanno sempre stare male

Una per ogni piccola emozione

I tuoi vestiti in sette borse

Da portare chissà dove

Chissà dove

Lo sai che sta piovendo

Perché ci stiamo lasciando

Altrimenti sai mica pioveva così tanto

E queste nuvole d’acciaio fanno sparire il cielo

Vedrai che tornerà sereno

Domani tornerà sereno, mmm

Sono solo lacrime

E solo senza la si può spiegare

È solo un po’ di acqua con il sale

È solo un’occasione per cantare a bassa voce

Una canzone d’amore

Di quelle che ti fanno un male cane

Ma che la scienza non ti può spiegare

Non c’è niente da capire sono lacrime perché

Ti voglio bene, eh

Perché ti voglio bene

Ti voglio bene