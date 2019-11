A un anno di distanza dal rilascio del suo album “El Mar Querer” Rosalía ha voluto regalare al pubblico un nuovo brano: “A Palè”.

Il sesto singolo pubblicato quest’anno, che va a distanziarsi musicalmente da quello che abbiamo avuto modo di ascoltare fino a ora. Il brano non richiama il sound raggaeton ma tende piuttosto ad avvicinarsi all’hip hop. La cantante spagnola non ha paura di sperimentare nuovi suoni e “A Palè” ce lo dimostra.

Il titolo del brano fa riferimento ai bancali per la spedizione del legno che hanno circondato per anni la vita di Rosalía, quest’ultima ha infatti vissuto parte della sua vita in una zona di Barcellona dominata dal traffico dei camion industriali. Letteralmente l’espressione “Palè” viene utilizzata per indicare qualcosa che viene fatto di nascosto.

Esportando questo concetto la cantante, che ha prodotto il brano insieme a El Guincho e Frank Dukes, ha voluto far sì che il testo rimandasse al “fare le cose in grande”, trasportando allo stesso tempo sulle spalle il peso di alcune situazioni.

Nel video ufficiale Rosalía salta dal tetto di un camion a un altro e allo stesso tempo balla insieme a quelli che sembrerebbero essere dipendenti di un’industria.

“A Palè” arriva a pochi giorni dalla partecipazione di Rosalía ai Latin Grammy, dove è nominata in ben cinque categorie. Lo scorso anno si è portata a casa ben due statuette. Replicherà nuovamente?

La scorsa settimana è salita sul palco degli MTV European Music Awards per ritirare il premio per la miglior collaborazione dell’anno insieme a J Balvin ed El Guincho. La loro “Con Altura” spopola in radio e nelle classifiche mondiali. Non solo, Rosalía è stata anche protagonista di una delle esibizioni più apprezzate della serata.

Ma ora immergiamoci nella sua musica ascoltando l’ultimo singolo “A Palè”. Non vi fa venir voglia di ballare?

Traduzione del testo di A Palè di Rosalía

[Intro]

Dal giorno in cui sono nata

Trasporto la stella che ho

Lo so che non la devo a nessuno

E che protegge solo me

Protegge solo me

Protegge solo me

[Verso 1]

Tu, tu-tu-tu (Eh)

Tu, tu-tu-tu (Eh)

Tu, tu-tu-tu (Eh), a palé

Tu, tu-tu-tu (Eh)

Guarda i miei occhi al miglio

Guarda la mia roccia, come risplende

Lascio il segno del rossetto Saint-Laurent sulla tua guancia

Se vuoi parlare con me, siediti sulla sedia (Shhh)

[Pre-Ritornello]

Il tuo nome marcato sul muro (Eh)

O El Mal Querer a Times Square (O cosa?)

Mentre guidi a tutta velocità DGT (Eh)

O bruci le ruote senza licenza (O cosa?)

Vai dolcemente dal gatto (Eh)

O mordi se devi mordere (O cosa?)

Mordi se devi mordere (Eh)

Mordi se devi mordere

[Ritornello]

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

[Verso 2]

Tutto quello che invento, lo abbattono (Abbattono)

Tute, oro,, timbri (Timbri, timb-) e mantilla

Resti di caviale sulle stoviglie (Sulle stoviglie)

La mia Kawasaki si muovo a ritmo di seguidilla (Tirí, tirí)

[Pre-Ritornello]

Il tuo nome marcato sul muro (Eh)

O El Mal Querer a Times Square (O cosa?)

Mentre guidi a tutta velocità DGT (Eh)

O bruci le ruote senza licenza (O cosa?)

Vai dolcemente dal gatto (Eh)

O mordi se devi mordere (O cosa?)

Mordi se devi mordere (Eh)

Mordi se devi mordere

[Ritornello]

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

[Outro]

Riprendilo

Testo di A Palè di Rosalía

[Intro]

Desde el día en que nací

Traigo la estrella que llevo

Sé que a nadie se la debo

Y solo me protege a mí

Solo me protege a mí

Solo me protege a mí

[Verso 1]

Tú-tú, tú-tú-tú (Eh)

Tú-tú, tú-tú-tú (Eh)

Tú-tú, tú-tú-tú (Eh), a palé

Tú-tú, tú-tú-tú (Eh)

Mírame a los ojos a la milla

Mírame esta ruca cómo brilla

Te dejo Saint Laurent en la mejilla

Si quieres hablarme, siéntate en la silla

[Pre-Coro]

Taggea’o tu nombre en la pared (Eh)

El Mal Querer en Times Square (¿O qué?)

Driving speed limit DGT (Eh)

Quemando rue’a sin carnet (¿O qué?)

Vas a lo suave a lo kitty cat (Eh)

Muerdes si tienes que morder (¿O qué?)

Muerdes si tienes que morder (Eh)

Muerdes si tienes que morder

[Coro]

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

[Verso 2]

To’ lo que me invento me lo trillan (Me lo trillan)

Chándal, oro, sellos y mantilla

Restos de caviar en la vajilla

Mi Kawasaki va por seguiriya (Tirí, tirí)

[Pre-Coro]

Taggea’o tu nombre en la pared (Eh)

El Mal Querer en Times Square (¿O qué?)

Driving speed limit DGT (Eh)

Quemando rue’a sin carnet (Peligrosa)

Vas a lo suave a lo kitty cat (Eh)

Muerdes si tienes que morder (¿O qué?)

Muerdes si tienes que morder (Eh)

Muerdes si tienes que morder (¡Ñam!)

[Coro]

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a

A palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a palé, a, a, a

[Outro]

Tíralo (P’atrás)