Dopo il successo mondiale raggiunto con “Lie like you love me“, Rosalía, cantautrice e producer spagnola classe 1992, torna con un nuovo brano destinato a diventare una vera e propria hit estiva; si intitola “Tuya“, e la sua uscita, fissata per oggi venerdì 9 giugno 2023, è stata annunciata sul profilo ufficiale Tik Tok della cantante.

Passiamo dunque ad analizzare insieme il significato e la traduzione del testo di “Tuya“.

Significato di “Tuya”

Al centro della nuova canzone di Rosalía vi è una relazione fatta di passione e intenso desiderio reciproco, la quale però ha una durata molto limitata: soltanto una notte.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Quello che voglio l’ho ottenuto senza perdono e senza permesso

Baby, prenditi cura di te stesso, non so se sei pronto

Ho il talento per far sì che ciò che posso immaginare accada, sì

Sono cento su dieci, lo renderò troppo bello per essere dimenticato

[Ritornello]

Solo stasera sono tua, tua

Solo stasera sei mio, mio

Vuoi vedermi nuda, uh-ah

Ti vedrò sotto il mio ombelico, yeah

Solo stasera sono tua, tua

Solo stanotte sei mio, mio

Nessuna cura, nessuna cura, uh-ah

Siamo entrambi pazzi, sì

[Verso 2]

So che ti piaccio più di un primo giorno d’estate (d’estate)

So che mi hai visto, non puoi bloccare il sole con la tua mano

La mia pelle sta diventando più calda, questo è a tuo favore

Un pezzo di paradiso, questo è il mio sapore

[Ritornello]

Solo stasera sono tua, tua

Solo stasera sei mio, mio

Nessuna cura, nessuna cura, uh-ah

Siamo entrambi pazzi, sì



[Ponte]

Il sesso con me è alto

Dal Rinascimento sono una scultura

Ti amo, ti amo, sei una bellezza

Sono il tuo diavoletto nelle tue notti birichine

Sono morbida come il cashmere

Suona questa chitarra, vieni, prendi il tasto giusto

Intervento divino, sono il tuo futuro (tu sei mio)

Sei un figlio di puttana fortunato perché hai trovato me

Attaccati a me come portafortuna

Stringimi e non lasciarmi andare

Attaccati a me, ti porterò fortuna

Sono il tuo numero sette

[Ritornello]

Solo stasera sono tua, tua

Solo stasera sei mio, mio

Vuoi vedermi nuda, uh-ah

Ti vedrò sotto il mio ombelico, yeah

Solo stasera sono tua, tua

Solo stanotte sei mio, mio

Nessun rimedio, nessuna cura, uh-ah

Siamo entrambi pazzi, sì

[Outro]

Solo stasera sono tua, tua

Solo stasera sei mio, mio

Nessuna cura, nessuna cura, uh-ah

Siamo entrambi pazzi, sì.

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Tuya” di Rosalía, scriveteci qui sotto nei commenti cosa pensate di questa canzone!