Camila Cabello sa sicuramente come realizzare un video di grande impatto.

Se hai già visto la clip di “L’Havana” sai di cosa sto parlando, ma sinceramente non mi era dispiaciuto nemmeno il video di “Consequences”.

La 22enne riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi fan. E ciò succede anche con “My Oh My“.

Il video musicale dell’ultimo successo della pop star è stato diretto da Dave Meyers, che è una sorta di garanzia per questo tipo di lavori, soprattutto quando si ha a che fare con costumi ed effetti speciali. La trama te la posso spiegare con poche parole: una brava ragazza (che sembra essere una star del cinema) diventa molto cattiva nel giro di pochi secondi, guarda caso dopo aver incontrato DaBaby, che ha collaborato con Camila Cabello nella realizzazione di My Ho My.

Davvero molto interessante anche l’ambientazione anni ’30 ed altri riferimenti a film famosi.

My Oh My riguarda essenzialmente il recupero del tuo potere. Nel video, ambientato nell’età d’oro di Hollywood, Camila si ribella ai poteri forti e DaBaby, che apprezza il suo stile particolare, decide di farla recitare in uno dei suoi film. Nella parte finale del video vediamo un passaggio dal bianco e nero ai colori.

