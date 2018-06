Ariana Grande con Troye Sivan insieme in Dance To This (Traduzione, testo & audio)

“Ariana Grande & Troye Sivan – Dance To This”

L’ultima volta che vi ho raccontato una notizia su Ariana Grande lei risultava quasi esteticamente irriconoscibile nella copertina di Vogue Uk. Oggi mi ha spiazzato ancora una volta, trovandosi come protagonista della nuova canzone di Troye Sivan intitolata “Dance to this“. Questa canzone apparirà nel prossimo album in studio del cantante australiano dal titolo “Bloom“, in uscita il 31 agosto 2018.

Dance to This è stato presentato per la prima volta in esclusiva su Beats 1 di Zane Lowe a mezzogiorno. Subito dopo, la canzone è stata rilasciata su tutte le piattaforme digitali.

È stato confermato che “Dance to This” sarà il nuovo singolo ufficiale estratto da “Bloom”.

Perché ho detto singolo ufficiale? Beh, la canzone Bloom – che tra l’altro da il titolo all’album – ha goduto di un video musicale pochi giorni fa e quindi, come consuetudine, Troye Sivan avrebbe dovuto promuovere il brano come si deve. Invece no, ecco Dance To This a rubare le scene alla title track. Probabilmente ne Troye e nemmeno la sua etichetta hanno creduto sulle potenzialità della canzone Bloom e hanno così deciso di rilasciare la collaborazione con Ariana Grande. Grazie alla presenza della cantante, probabilmente questo brano avrà maggiore appeal rispetto al precedente.

Anche se Dance To This è superiore a Bloom, forse avrebbero dovuto aspettare un po’ di più prima di renderlo un singolo ufficiale. Voi che ne pensate? Vi lascio al testo con traduzione di Dance To This.

Testo di Dance To This di Troye Sivan & Ariana Grande

[Verso 1: Troye Sivan]

Young ambition

Say we’ll go slow, but we never do

Premonition

See me spendin’ every night with you

[Pre-Ritornello: Troye Sivan]

Oh, you’re under the kitchen lights

You still look like dynamite

And I wanna end up on you

Oh, we don’t need no place to go

Just put on the radio

You know what I wanna do

[Ritornello: Troye Sivan]

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body, yeah

You know we already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just, we can just

Dance to this

Dance to this

We can just dance to this

[Verso 2: Ariana Grande]

Dear beloved

Bring those 501s a bit closer, bit closer

And dear my lover

Do that thing we never do sober, sober

[Pre-Ritornello: Troye Sivan & Ariana Grande, Ariana Grande]

Oh, you’re under the kitchen lights

You still look like dynamite

And I wanna end up on you (yeah)

Oh, we don’t need no place to go

Just put on the radio

You know what I wanna do

[Ritornello: Troye Sivan & Ariana Grande]

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body, yeah

You know we already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just, we can just

Dance to this

Dance to this

We can just dance to this

[Ponte: Troye Sivan & Ariana Grande]

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

Just wanna take that ride

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

Just wanna take that ride

[Ritornello: Troye Sivan & Ariana Grande]

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body

You know we already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just…

We can just dance to this

Don’t take much to start me

We can just dance to this

Push up on my body

You know we already seen all of the parties

We can just dance to this

We can just, we can just

Dance to this

[Conclusione: Troye Sivan & Ariana Grande]

Dance to this, love

Dance to this

We can just, dance to this

Dance to this, dance to this

We can just dance to this

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

Just wanna take that ride

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

Just wanna take that ride

We can just… dance to this

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

Just wanna take that ride

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night

Just wanna take that ride

We can just… dance to this

I don’t wanna sleep tonight-night-night-night-night…

Traduzione di Dance To This di Troye Sivan & Ariana Grande (In Aggiornamento)

Giovane ambizione

Dici che andremo piano, ma non lo facciamo mai

Ho una Premonizione

Guardarmi mentre trascorro ogni notte con te

Oh, sotto le luci della cucina

Sembri ancora una dinamite

E voglio stare su di te

Oh, non abbiamo bisogno di alcun posto dove andare

Basta accendere la radio

Tu sai cosa voglio fare

Possiamo semplicemente ballare

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare

Spingi sul mio corpo, sì

Sai che abbiamo già visto tutte le parti

Possiamo semplicemente ballare

Possiamo solo, possiamo solo

ballare

ballare

Possiamo semplicemente ballare

Caro amore

Porta quei 501 un po’ più vicino, un po’ più vicino

E caro mio amante

Fai quella cosa che non facciamo mai da sobri, sobri

Oh, sotto le luci della cucina

Sembri ancora una dinamite

E voglio stare su di te

Oh, non abbiamo bisogno di alcun posto dove andare

Basta accendere la radio

Tu sai cosa voglio fare

Possiamo semplicemente ballare

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare

Spingi sul mio corpo, sì

Sai che abbiamo già visto tutte le parti

Possiamo semplicemente ballare

Possiamo solo, possiamo solo

ballare

ballare

Possiamo semplicemente ballare

Non voglio dormire stasera-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare quel giro

Non voglio dormire stasera-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare quel giro

Possiamo semplicemente ballare

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare

Spingi sul mio corpo

Sai che abbiamo già affrontato questa cosa

Possiamo semplicemente ballare

Possiamo solo …

Possiamo semplicemente ballare

Non mi ci vuole molto per iniziare

Possiamo semplicemente ballare

Spingi sul mio corpo

Sai che abbiamo già affrontato questa cosa

Possiamo semplicemente ballare

Possiamo solo, possiamo solo

Ballare

Danza a questo, amore

Danza a questo

Possiamo semplicemente ballare

Danza a questo, balla

Possiamo semplicemente ballare

Non voglio dormire stasera-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare quel giro

Non voglio dormire stasera-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare quel giro

Possiamo solo … ballare a questo

Non voglio dormire stasera-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare quel giro

Non voglio dormire stasera-notte-notte-notte-notte

Voglio solo fare quel giro

Possiamo solo … ballare

Non voglio dormire stasera-notte-notte-notte-notte …