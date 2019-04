L’icona pop ha introdotto il suo nuovo personaggio ed ha annunciato una nuova canzone in un video pubblicato su Instagram.



Tutto ciò sta a significare che: Madonna ha un nuovo album in arrivo dal titolo Madame X.

La Material Girl ha usato Instagram nella giornata di oggi per annunciare Madame X, il suo quattordicesimo album e seguito del disco uscito nel 2015 Rebel Heart.

Nel video presente su Instagram, Madonna ha presentato la sua nuova personalità, creata ad hoc per Madame X. Lei stessa si descrive come:

“un agente segreto che viaggia per il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce in luoghi oscuri”.

Continua:

“Madame X è una ballerina, una professoressa, un capo di stato, una governante, un equestre, una prigioniera, una studentessa, una madre, una bambina, una suora, una cantante, una santa, una pu**ana e una spia nella casa dell’amore.”

La colonna sonora della clip è una nuova composizione in cui Madge canta:

“La cosa che mi ha ferito di più è il fatto di non essermi sentita persa”.

In un’intervista rilasciata a Vogue Italia lo scorso anno, Madonna ha dichiarato che il suo prossimo album è stato ispirato dal Portogallo, paese in cui ha creato il disco (via EW).

“Ho appena incontrato musicisti straordinari e ho lavorato con molti di questi nel mio nuovo disco. Lisbona ha influenzato la mia musica e il mio lavoro. Come non potrebbe?”, ha detto Madonna a Vogue Italia.