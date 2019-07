Dopo il grande successo del 1994, Elton John non poteva astenersi dal comporre una nuova canzone anche per il Live Action Disney di quest’anno. Puoi ascoltare qui sopra la sua bellissima “Never Too Late“, che fa parte della soundtrack ufficiale di “Il Re Leone” 2019, nelle sale italiane dal 21 Agosto.

In questi giorni non si parla d’altro. La settimana scorsa sono uscite in anteprima le meravigliose canzoni che fanno parte della soundtrack, tra cui la romantica “Can you feel the love tonight“, in Italiano cantata dalle strepitose voci di Marco Mengoni ed Elisa.

Alcuni critici hanno affermato che “Never Too Late” sembra una canzone scritta in passato che Elton John non ha mai rilasciato: si può classificare a metà tra i successi “Don’t Go breaking my heart” e “Still Standing“, ma con un ritmo che ci riporta subito nel pianeta de “Il Re Leone”.

Non si può negare che sia una canzone che mette subito allegria, perfetta per il Live Action che ci aspettiamo!

Puoi ascoltare “Never Too Late” qui sopra, mentre qui sotto trovi testo e traduzione!

Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti!

Elton John

Testo di “Never Too Late” di Elton John da “Il Re Leone” 2019



[Swahili]



It’s never too late to turn things around

Recover, unravel the path to confound

The doubters and losers that line up despair

Will tell you it’s over, you’re going nowhere

It’s never too late, I hope

It’s never too late



It’s never too late to get back on track

To get at least some, if not all of it back

I thought I was happy, and sometimes I was

The sadness is just as important because

Got to carry the weight and hope

It’s never too late



Never too late to fight the fight

Never too late to keep the night

Never too late to win the day

Never too late to break away

Time will start to move too fast, the time is now, my friends

I’m a long way from the start, but further from the end

Oh no, it’s never too late



[Swahili]



It’s never too late to get up off the ground

Don’t have to be noticed, don’t have to crowned

I get what I done and I don’t try to hide

I lost many things, but never my pride

It’s never too late, I know

It’s never too late



Never too late to fight the fight

Never too late to keep the night

Never too late to win the day

Never too late to break away

Time will start to move too fast, the time is now, my friends

I’m a long way from the start, but further from the end

Oh no, it’s never too late



[Swahili]



I used to say I don’t have time, I’m sleepin’ tonight

A day doin’ nothin’ is doin’ it right

No hurry, no hurry, take as long as it takes

You might as well sleep for all the difference it makes

I didn’t find love or the peace or the breaks

These aren’t excuses, but a string of mistakes

I won’t go back there, not goin’ back there



Never too late to fight the fight

Never too late to keep the night

Never too late to win the day

Never too late to break away

Never too late to fight the fight, babe

Never too late to keep the night

Never too late to win the day

Never too late to break away

Time will start to move too fast, the time is now, my friends

I’m a long way from the start, but further from the end

Oh no, it’s never too late



It’s never too late ([Swahili])

Oh, it’s never too late ([Swahili])

It’s never too late ([Swahili])

It’s never too late ([Swahili])



[Swahili]

Traduzione di “Never Too Late” di Elton John da “Il Re Leone” 2019



[Swahili]



Non è mai troppo tardi per cambiare le cose

Recupera, svela il percorso per confondere

I dubbiosi e i perdenti che si allineano alla disperazione

Dirò che è finita, non andrai da nessuna parte

Non è mai troppo tardi, spero

Non è mai troppo tardi



Non è mai troppo tardi per tornare in pista

Per ottenere almeno un po ‘, se non tutto indietro

Pensavo di essere felice, ea volte lo ero

La tristezza è altrettanto importante perché

Devo portare il peso e la speranza

Non è mai troppo tardi



Non è mai troppo tardi per combattere la lotta

Non è mai troppo tardi per mantenere la notte

Non è mai troppo tardi per vincere la giornata

Non è mai troppo tardi per andarsene

Il tempo inizierà a muoversi troppo velocemente, il tempo è adesso, amici miei

Sono molto lontano dall’inizio, ma più lontano dalla fine

Oh no, non è mai troppo tardi

[Swahili]



Non è mai troppo tardi per alzarsi da terra

Non devi essere notato, non devi incoronare

Prendo quello che ho fatto e non cerco di nascondermi

Ho perso molte cose, ma mai il mio orgoglio

Non è mai troppo tardi, lo so

Non è mai troppo tardi



Non è mai troppo tardi per combattere la lotta

Non è mai troppo tardi per mantenere la notte

Non è mai troppo tardi per vincere la giornata

Non è mai troppo tardi per andarsene

Il tempo inizierà a muoversi troppo velocemente, il tempo è adesso, amici miei

Sono molto lontano dall’inizio, ma più lontano dalla fine

Oh no, non è mai troppo tardi

[Swahili]



Dicevo che non ho tempo, sto dormendo stasera

Un giorno non fare nulla sta facendo bene

Nessuna fretta, nessuna fretta, prendi tutto il tempo necessario

Si potrebbe anche dormire per tutta la differenza che fa

Non ho trovato l’amore o la pace o le pause

Queste non sono scuse, ma una serie di errori

Non tornerò là, non tornerò là



Non è mai troppo tardi per combattere la lotta

Non è mai troppo tardi per mantenere la notte

Non è mai troppo tardi per vincere la giornata

Non è mai troppo tardi per andarsene

Non è mai troppo tardi per combattere la battaglia, tesoro

Non è mai troppo tardi per mantenere la notte

Non è mai troppo tardi per vincere la giornata

Non è mai troppo tardi per andarsene

Il tempo inizierà a muoversi troppo velocemente, il tempo è adesso, amici miei

Sono molto lontano dall’inizio, ma più lontano dalla fine

Oh no, non è mai troppo tardi



Non è mai troppo tardi ([Swahili])

Oh, non è mai troppo tardi ([Swahili])

Non è mai troppo tardi ([Swahili])

Non è mai troppo tardi ([Swahili])



[Swahili]