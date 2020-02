Il cantante dagli occhi blu ha catturato la nostra attenzione qualche giorno fa presentando il tanto atteso terzo album To Die For. Il progetto uscirà il 1 maggio 2020. Per fortuna non dobbiamo aspettare così tanto per avere un assaggio della tracklist. Infatti, il 14 febbraio, abbiamo potuto ascoltare la title track To Die For.

“Ti cerco. Ogni giorno. Ogni notte”, canta lungo una produzione silenziosa legata da semplici beat di tastiera. “C’è solo un’ombra sul marciapiede. Voglio solo qualcuno per cui morire. Voglio solo qualcuno per cui morire.”

Se il resto delle canzoni presenti in To Die For saranno così potenti, allora è abbastanza chiaro che Sam ha in mano uno dei migliori album del 2020.

Il significato di To Die For

Di cosa parla la canzone? Il titolo è una svolta ironica dell’espressione “qualcuno per cui vivere”, che suggerisce una visione negativa del mondo. Questa canzone è quindi incentrata sulla solitudine del cantante, in particolare da una prospettiva romantica. Ad esempio, nel ritornello dice che quando vede le coppie divertirsi insieme, il suo cuore è stracolmo di invidia. Vale a dire che vedere la loro felicità è solo un ulteriore promemoria del fatto che, come dice poeticamente Sam, lui si sente “un’ombra sola su un marciapiede”.

Quindi il sentimento prevalente di questa melodia è: Sam desidera qualcuno nella sua vita “per cui morire”. Questo è un gioco di parole dell’espressione popolare “qualcuno per cui vivere”. Ma significa fondamentalmente la stessa cosa. Inoltre questo desiderio è accentuato dal fatto che sta affrontando un periodo sfavorevole nella sua vita.

Quindi “To Die For” può essere descritto come un canto di disperazione. Perché non si basa solo sulla depressione del cantante, ma il punto principale che viene messo in evidenza è che la mancanza di una persona speciale sta divorando la sua anima.

Il tutto è stato confermato da Sam:



In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, Sam Smith ha affermato che la canzone è stata ispirata mentre camminavano lungo il viale della spiaggia nel quartiere di Los Angeles Venice; “… tutti erano felici perché tutti sono felici in quella strada. Ci sono coppie ovunque, baci e famiglie … si tratta di sentirsi soli e sentirsi ancora più soli quando ti metti a guardare gli altri che si scambiano gesti di affetto.”

“Ho riversato il mio cuore e la mia anima in questa canzone”, ha scritto su Instagram. Sono molto felice per ‘To Die For’ e non vedo l’ora di cantarlo in live. Il video musicale è stato diretto da Grant Singer e inquadra per quasi tutto il tempo la testa di un manichino esposta nella vetrina di un negozio. Non vedo metafora migliore per descrivere il testo di To Die For. A proposito di testo, qui sotto puoi leggerlo nella versione originale.

Il testo di To Die For

[Intro]

It is if everyone dies alone

Does that scare you?

I don’t wanna be alone

[Verso 1]

I look for you

Every day, every night

I close my eyes

From the fear, from the light

[Pre-Ritornello]

As I wander down the avenue, so confused

Guess I’ll try and force a smile

[Ritornello]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

While my world’s crashing down

I just want somebody to die for

[Verso 2]

I long for you

Just a touch (Does that scare you?)

Of your hand

You don’t leave my mind

Lonely days, I’m feeling

Like a fool for dreaming

[Pre-Ritornello]

As I wander down the avenue, so confused

Guess I’ll try and force a smile

[Ritornello]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

While my world’s crashing down

I just want somebody to die for

[Ponte]

I just want somebody to die for (To die for)

I just want somebody to die for

(Does that scare you?)

(I don’t wanna be alone)

[Ritornello]

Pink lemonade sippin’ on a Sunday

Couples holding hands on a runway (Oh)

They’re all posing in a picture frame

Whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine livin’ on a perfect day

While my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for (To die for)